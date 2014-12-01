خضعت لتجميل تشوه بأنفها ……شوق لمنتقديها: “كذبتوني وقلتوا كلام غير أخلاقي.. ما أستحق الكلام القاسي”

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قدمت الفنانة الكويتية شوق سلسلة من التوضيحات بشأن الانتقادات العديدة التي طالتها، بسبب خضوعها إلى عملية تجميل في وجهها، ولم تخف شوق بأنها لجأت إلى جراحة التجميل، من أجل إزالة تشوه أصيبت به في وجهها، وبجرأة كبيرة نشرت صورة التشوه قبل أن تتخلص منه في العملية التجميلية، وأبدت أسفها حول كل ما أثير بخصوص هذه المسألة من دون أن يعرف دوافعها الحقيقية للاستنجاد بجراح التجميل.

شرحت الفنانة شوق تفاصيل معاناتها مع جرح كان يشوه وجهها وبالتحديد في منطقة الأنف، بل وحرصت على نشر صورة لها توضح ذلك الجرح، الذي كانت تعاني منه وكانت تحرص على إخفائه بواسطة الماكياج ، لتؤكد أن الجراحة التجميلية لم تكن خياراً بالنسبة لها، بل حتمية من أجل العودة إلى طبيعتها السابقة، ولم تكتفي بنشر الصورة بل أرفقتها بتعليق حيث كتبت تقول: “..هذا التشوه اللي كنت أتكلم عنه.. هذا الجرح اللي كل بنت ما تقدر تتحمله يكون على وجهها.. هذا الجرح اللي كنت اخفي بالمكياج واسوي نفسي قوية بس عشان كلام الناس الجارح..”.

وأضافت الفنانة شوق في نفس السياق تقول بتأثر كبير على ما مر عليها من معاناة مع الجرح والانتقادات القاسية التي مستها على حد سواء والتي سوف تبقى بالنسبة إليها ذكرى سيئة: “..هذا الجرح اللي تذكرته وخلاني ابكي بالمقابلة وايد ناس كذبتني واتهمتني أني بس مجرد بسوي عملية تجميل.. واللي سب واللي تشمت.. واللي قال كلام غير أخلاقي.. عساكم ما تجربون الأيام اللي مريت فيها ولا تذوقونها.. ما استحق الكلام القاسي من كل إنسان جرحني بكلامه.. وهذا الجرح راح يضل طول العمر عالق في بالي ما راح أنساه..”.

يذكر أن الفنانة الكويتية شوق كانت قد أجهشت بالبكاء، خلال استضافتها في برنامج يحمل عنوان “سراي”، عندما تطرقت إلى مسألة جرحها وخضوعها إلى جراحة تجميلية.