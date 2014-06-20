زيني سفرتك بأطباق جانبية لذيذة

شارك

لا تكتمل الولائم والعزائم الا بتشكيلة واسعة من الأطباق والأصناف الشهية وذات القيمة الغذائية العالية وعادة تكون على السفرة أطباقاً رئيسة وأخرى جانبية والتي عادة تسبب الحيرة لربة البيت فيما يمكن أن تصنعه من أطباق جانبية خفيفة لا يؤثر تناولها على الطبق الرئيسي. من ضمن هذه الاطباق الجانبية اخترنا لك هذه الأصناف القيمة.

كبة الجمبري

المقادير:

كيلو جمبرى حجم وسط

2 كوب دقيق أرز

بصل مفروم

2 كوب دقيق عادي

كزبرة خضراء مفرومة

ثوم مفروم

صلصه طماطم

بهارات

الطريقة:

– يفرم الجمبرى ويخلط بالدقيق ويضاف إليه قليل من الماء حتى تتماسك العجينة

– يفرم البصل ويوضع عليه الكزبرة الخضراء والثوم والبهارات والملح

– تأخذ قطع صغيرة من العجينة وتحفر وتحشى بالبصل حتى ينتهي المقدار

– يوضع في وعاء ويوضع عليه صلصه الطماطم والملح ويسكب عليه مقدار 2 كوب ماء وتترك على النار لمدة نصف ساعة وتقدم كبة الجمبرى.