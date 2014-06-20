معرض سيال الشرق الأوسط يعرض أحدث الابتكارات في القطاع الغذائي

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تحت رعاية كريمة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية؛ تنعقد فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط 2016 خلال الفترة ما بين 5-7 ديسمبر 2016 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتمثل ممارسات الابتكار والأمن الغذائي العالمي وأحدث الاتجاهات في قطاع الأغذية أهم المواضيع التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال المعرض.

ومن المتوقع أن ترحب دورة هذا العام بعدد قياسي من الزوار يصل إلى أكثر من 22,000 زائر من المتخصصين والمشترين للاطلاع على أحدث منتجات وابتكارات نحو 900 جهة عارضة و30 جناحاً وطنياً، بالإضافة إلى مشاركة حوالي 500 من المشترين المهمين.

وجرى الإعلان عن استكمال الاستعدادات لتنظيم معرض سيال الشرق الأوسط 2016 خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين في نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في العاصمة أبوظبي،وذلك بحضور ثامر القاسمي،رئيس اللجنة المنظمة لمعرض سيال الشرق الأوسط 2016، والدكتورة أمنيات محمد الهاجري،مديرة دائرة الصحة العامة والأبحاث في هيئة الصحة – أبوظبي، وخليفة جمعة الرميثي،المدير التنفيذي للاستراتيجية والتطوير الصناعي بالإنابة في مكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي،ومبارك الشامسي،مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة،وفادي سعد، مدير سيال الشرق الأوسط.

وستشهد دورة هذا العام سلسلة جديدة من الجلسات النقاشية المتخصصة حول مجموعة كبيرة من الموضوعات البارزة بما في ذلك الممارسات المبتكرة والتقنيات الحديثة والمكونات ونماذج الأعمال عبر كامل سلسلة الإمدادات الغذائية.

وتشمل الفعاليات الجديدة مسابقة تحدي الطهاة الشباب “Alen Thong Golden Coffee Pot” ضمن قسم (لا كوزين) الذي استقطب أكثر من 650 طاهياً في عام 2015. وقد تم إطلاق هذا التحدي تكريماً لذكرى أحد مؤسسي جمعية الإمارات للطهي؛ حيث يتيح الفرصة أمام 9 فرق عالمية يتكون كل منها من 5 أشخاص لإبراز قدراتهم ومهاراتهم في جو تنافسي مباشر.

كما وستنعقد فعاليات الدورة الـ 35 من جوائز “ميركوريز” المرموقة في مجال تموين قطاع السفر في 5 ديسمبر القادم،حيث ستكرم الأفضل في مجال وجبات شركات الطيران،ومفهوم الخدمة، والمنتجات الغذائية،والمشروبات،والمعدات؛ وذلك بهدف إبراز الرواد في هذه القطاعات.

وعلاوة على ذلك،سيتم تنظيم سلسلة من الجلسات الخاصة بالأمن الغذائي في أبوظبي للعام الثاني على التوالي وذلك بالشراكة مع مركز الأمن الغذائي في أبوظبي،وبحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمدراء التنفيذيين والخبراء من أجل مناقشة السبل الأمثل لضمان توفير المواد الغذائية بشكل مستدام وبأسعار معقولة،ومن المتوقع مشاركة أكثر من 200 شخص على مدى يومين.

ويعد ركن الابتكار في معرض سيال من أهم الفعاليات المميزة هذا العام لاستعراض 11 منتجاً مبتكراً من مختلف أنحاء العالم، ويساهم ذلك بتوفير فرصة فريدة أمام المشاركين للتعرف على الاتجاهات المستقبلية لهذا القطاع من خلال استضافة أبطال سيال العالميين الرائدين في مجال الابتكار من جميع أنحاء العالم.

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