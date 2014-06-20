علاقة غرامية تجمع بين براد بيت والنجمة سيينا ميلر

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تصاعد في الآونة الأخيرة صدى وقع الشائعات ليطال المزيد من المشاهير، حيث يتردد حسب ما تداوله موقع فني عالمي أن علاقة غرامية جديدة تجمع بين كل من نجم هوليوود الممثل براد بيت ببطلة فيلمه الجديدThe Lost City Z، ويتعلق الأمر بالنجمة العالمية سيينا ميلر التي تبلغ من العمر 35عاماً.. فهل تتمكن هذه الجميلة من أسر قلب براد وتحل محل أنجيلينا جولي في وجدان نجم هوليوود..؟..أم أنها مجرد علاقة صداقة لن تتطور إلى أبعد من ذلك.

تناول مؤخراً موقع فن عالمي يهتم بنشر أخبار النجوم العالميين والمشاهير، الحديث عن أن فنان هوليوود براد بيت، يعيش قصة حب جديدة مع نجمة فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان The Lost City Z أي مع النجمة العالمية سيينا ميلر، ولا زالت السرية تفرض على هذه العلاقة الجديدة إذا كانت بالفعل صحيحة.

وتعمقت هذه الشكوك عندما تم لمح الفنانة سيينا تجلس بشكل قريب جداً من النجم العالمي براد بيت، حيث استمرا في تبادل أطراف الحديث طيلة السهرة، التي كانت مخصصة من أجل العرض الخاص للفيلم، والذي أقيم في ولاية نيويورك الأمريكية في بحر الأسبوع الماضي.

وبالعودة إلى العديد من التفاصيل السابقة، يمكن الوقوف على المحاصرة السابقة لبراد الذي وجهت له تهم بالخيانة، تمثلت في الجزم بأنه أقام علاقة عاطفية مع النجمة الفرنسية ماريون كوتيار، وقيل أنه حدث ذلك عند تصوير مشاهد فيلمها الذي يحمل عنوان “allied”، وتسبب هذا الخبر في شحن الخلافات بينه وبين زوجته السابقة انجيلينا جولي، التي ربطته بها علاقة دامت نحو 12عاماً من بينها سنتين من الارتباط الرسمي من خلال الزواج حيث افترقا مفضلين الطلاق.