نخبة صناع الساعات العريقة يجتمعون في صالون دولي

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يعد الصالون الدولي للساعات الراقية SIHH تجمع عالمي خاص لنخبة دور صناعة الساعات والمجوهرات الراقية حيث يقام سنوياً في بالكسبو بجنيف السويسرية.

وكانت قد انطلقت النسخة الأولى من هذا المعرض في العام 1991 بمشاركة 5 ماركات على مساحة 1000 متر مربع بمبادرة من ألان دومينيك بيران، وبشكل عام تنطلق فعاليات كل دورة من دورات هذا المعرض في شهر يناير من العام الذي يقام فيه حيث باتت 16 داراً راقية للساعات والمجوهرات تعرض أحدث مبتكراتها فيه للصحافة والإعلام والمتخصصين والمحترفين على مساحة 40 ألف متر مربع، وقد استقبل الصالون في دورته السنوية الـ25 في العام 2015 على سبيل المثال لا الحصر 14500 زائر من رجال الإعلام والمهنة.

وإلى جوار بازلوورلد يعتبر الصالون الدولي للساعات الراقية الحدث الأهم في الصناعة سنوياً لعرض مبتكرات الساعات الراقية.

تضم الدور التي اعتادت عرض مبتكراتها سنوياً في الصالون الدولي للساعات الراقية ماركات إيه لانجيه أوند زونه A. Lange & Söhne، أوديمار بيجيه Audemars Piguet ، باوم إيه ميرسييه Baume & Mercier ، كارتييه Cartier، جروبل فورسي Greubel Forsey، آي دبليو سي IWC، جيجر لوكولتر Jaeger-LeCoultre، مون بلون Montblanc، أوفيتشيني بانيراي Officine Panerai، بارميجياني فلورييه Parmigiani Fleurier، بياجيه Piaget، رالف لوران Ralph Lauren، ريشار ميل Richard Mille، روجيه ديبوي Roger Dubuis، فاشرون كونستانتان Vacheron Constantin ، وفان كليف آند أربلز Van Cleef & Arpels.

وقد أقيمت الدورة السابعة والعشرين من معرض الصالون الدولي للساعات الراقية SIHH خلال الفترة من السادس عشر وحتى العشرين من يناير 2017. وفي نسخة هذا العام من صالون الـ SIHH تمت توسعة أفق هذا المعرض الدولي بقدوم ماركات جديدة وفتح يوم للجمهور، هذه النسخة السابعة والعشرين من الصالون احتفلت برجوع جيرار بيريجو Girard-Perregaux ورحّبت بأوليس ناردان Ulysse Nardin كما انضمت خمس ماركات مستقلة للكاريه ديزورولوجيه Carré des Horlogers.

وفي تطور آخر جديد وبعد انقضاء الأيام الأربعة المخصصة لرجال التجارة والإعلام، من 16 إلى 19 يناير 2017 فقد قام الـ SIHH للمرة الأولى في تاريخه بفتح أبوابه للجمهور في العشرين من يناير. وبالأرقام الأحدث على الإطلاق تبلغ مساحة معرض الـ SIHH 45,000 متر مربع وتشارك فيه 17 داراً تاريخية للساعات والمجوهرات الراقية و13 مبتكراً وفناناً مستقلاً ويحضره 1200 من الصحافيين المتخصصين.