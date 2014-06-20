الفنانة سينيم كوبال تطالب برفع أجرها إلى 100ألف ليرة للحلقة الواحدة

شارك

طلبت النجمة التركية سينيم كوبال مضاعفة أجرها خلال تلقيها عرضاً من الشركة التي سوف تنتج مسلسلاً جديداً يقوم ببطولته النجم باريش أردوتش، أي بطل مسلسل “حب للإيجار”، حيث اشترطت لمشاركة بطولة المسلسل مع باريش رفع أجرها من 50 ألف ليرة للحلقة الواحدة إلى 100 ألف ليرة، علما أنها أقدمت على رفع سقف أجرها عن أدوارها، عقب زواجها من النجم التركي كينان أميرزالي شهر مايو 2016، لكن تم رفض طلبها ويجري البحث عن بطلة أخرى تحل محلها يكون أجرها معقولاً.

مطالبة النجمة التركية سينيم كوبال بهذا الأجر يفوق بكثير أجر النجم المتألق باريش أردوتش، الذي رفع أجره مؤخراً إلى 80 ألف ليرة فقط عن الحلقة الواحدة، لذلك قامت شركة الإنتاج على الفور بصرف النظر عن تواجد هذه الفنانة في المسلسل الجديد الذي يحضر له، يُذكر أن آخر عمل فني شاركت فيه النجمة سينيم كوبال وعرض على الشاشات كان مسلسل يحمل عنوان «الأمهات والجدات» ، حيث ارتبطت هذه الممثلة التركية بالنجم كينان أميرزالي في شهر مايو عام 2016، وفضلت بعد ذلك أن تقتطع إجازة طويلة.

الجدير بالإشارة فإن الفنانة سينيم مذيعة وممثلة ووجه إعلاني، كانت منذ صباها متألقة في الدراسة وتعلمت فن الباليه في سن صغيرة، ومارست إلى جانب ذلك لعبة كرة الطائرة، وحصلت على شهادة الثانوية العامة من الأكاديمية الملكية، حيث درست بعد ذلك إدارة الفن والفنون المسرحية في جامعة “بيكنت” بإسطنبول .

أول ظهور فني لها كان في المسرحية الهزلية التي تحمل عنوان “دادي كما ديلارا”، ثم شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التركية، نذكر من بينها “زوجة السلطان” و”أسرار البنات” حيث تقمص دور الفتاة “نور” وتألقت.