علاجات فريدة مصممة للأزواج بمنتجع “سيكس سينسيز” في جزر المالديف

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يعتبر فصل الربيع بأجوائه الرائعة، الوقت الأمثل لاغتنام الفرص وبدء مرحلة جديدة تنبض بالصحة والعافية.

اخترنا لكم منتجع “سيكس سينسيز لامو” بجزر المالديف، الذي يتيح لكم فرصة العودة إلى أحضان الطبيعة، والذي يشكل المحطة الربيعية الأمثل للاستجمام والراحة وسط المياه الزرقاء اللامتناهية للمحيط الهندي.

يوفر المنتجع في المالديف أربعة علاجات مصممة بشكل فريد للأزواج وأربعة أجنحة تقدم علاجات للأزواج في أجواء تنعم بالخصوصية، فضلاً عن جناح يوفر علاجات الأيورفيدا، وجميعها وسط أحضان طبيعة الجزيرة الغناء.

يوجد لديهم نخبة من المعالجين من ذوي المهارات العالية على استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات الطبيعية لتقديم تشكيلة من العلاجات المميزة الحائزة على جوائز إضافة إلى توفير أبرز الخدمات المتخصصة في تجديد الصحة والعافية في المنطقة.

وتتولى مجموعة من أفضل الممارسين تقديم استشارات شخصية للضيوف وتوفير علاجات شاملة تضمن حصولهم على مستوى أفضل من الاستقرار الذهني لتحقيق تجارب مثمرة في الحياة.