مستحضرات لا غنى لك عنها لتظل بشرتك مشرقة

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من الضروري استخدام المنتجات الصحيحة التي تعالج البشرة الشاحبة، وتعيد لها إشراقتها لذلك ننصحك بزيارة خبير البشرة الذي سيعرفك بالمنتجات التجميلية الصحية التي تناسب نوع بشرتك والتي يجب أن تشمل على العناصر اللازمة لتغذية بشرتك برفق والحفاظ على إشراقتها وشبابها الدائمين وتشمل التالي:

غسول الوجه اليومي: يخلصك من الملوثات البيئية المنتشرة في المدينة، كما أنه يعمل على تفتيح لون بشرتك، ويكافح الشوائب العالقة بمسام الجلد، ويدعم عملية تجديد الخلايا بشكل صحي، مما يترك بشرتك مفعمة بالنعومة والطراوة والترطيب.

التونر المرطب: يساعد في إضفاء بريق على بشرتك، فضلاً عن أنه يحافظ على التوزان الطبيعي في درجة الحموضة ببشرتك وتوحيد لونها.

مستحضر تقشير الوجه: يخلصك من الجلد الميت ويعمل على تجديد خلايا بشرتك، مما يكشف عن بشرة مفعمة بالشباب والإشراق.

كريم النهار: يتخصص هذا الكريم في إصلاح خلايا بشرتك ويعزز توازنها ويوحد لونها ويحميها من أشعة الشمس، كما يعزز الترطيب وزيادة إفراز مادة الكولاجين للحفاظ على نعومة بشرتك وطراوتها وترطيبها.

كريم الليل: يتميز بالمغذيات ومضادات الأكسدة، ما يساعد في منح بشرتك بريقاً رائعاً، كما يحتوي هذا الكريم على زيوت حيوية ترطب البشرة بعمق مما يعزز إنتاج الكولاجين ويحسن مرونة بشرتك.

غسول الجسم: لا يعمل على تنظيف بشرتك وترطيبها فحسب، بل يُضفي عليها مظهراً مشرقاً ويوحد لونها، ويكسبها نعومة فائقة ويساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين فيها، إضافة إلى دعمه وظيفة الحماية الطبيعية للبشرة، مما يعني أن بشرتك لن تعاني من الجفاف بعد الاستحمام نتيجة فقدان محتواها من الماء.

مقشر الجسم: يتميز بتركيبته الغنية بعناصر تنظيف البشرة الفعالة مما يجعله الاختيار المثالي لتنظيف بشرتك وترطيبها وتعزيز إشراقتها.

سائل ترطيب الجسم: يجب أن يحتوي على مكونات تعزز إنتاج الكولاجين، إضافة إلى مضادات الأكسدة حتى تعمل جميعها في تآزر على توحيد لون بشرتك وإكسابها مظهراً مشرقاً.