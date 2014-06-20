عززي تألق بشرتك سريعاً بالتقشير

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يمكنك جعل بشرتك متألقة ومتوهجة بالجمال من خلال علاجات سريعة وسهلة تستطيعين إعدادها في البيت.

التقشير

وسائل التقشير أو مقشرات البشرة محسنات سريعة للبشرة، ومن خلال إزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد يمكن لمنتجات فرك الوجه أن تجعل البشرة أنعم وأكثر إشراقاً في ثوان. إنها توفر العون أيضاً للبشرة التي تكون عرضة للبقع كي تبقى أنقى وأكثر صفاء وتزيد معدل تجدد الخلايا بحيث تبدو البشرة أكثر شباباً ونضارة لمدة أطول. لكن من المهم اختيار منتج لطيف جداً بحيث لا تخدش حبوبه البشرة.

نصائح لاستعمال مقشر البشرة

استعملي منتج فرك الوجه على البشرة المطهرة الرطبة.

اجعلي إبهامك مستريحا على جلدك ليضمن ذلك عدم استعمالك للقوة الكاملة لذراعك ولتكن حركاتك خفيفة جداً ودائرية.

لا تقومي أبداً بدعك البشرة إلى أن يتغير لونها ولا تستعملي المقشرات بالقرب من عينيك.

لو كانت بشرتك شقراء أو حساسة أو رقيقة جداً فعليك استعمال قناع تقشير ألطف بدلاً من منتج فرك أو دعك الوجه للتخلص من خلايا الجلد الميتة وإعادة الحيوية إلى بشرتك.

التقشير مفيد جداً للبشرة السوداء التي يمكن أن تبدو رمادية اللون، لكن قناع التقشير أفضل من فرك الوجه لأن البشرة السوداء عرضة للتضرر من تغيرات الصبغ، ويمكن لمنتجات فرك الوجه أن تشعل شرارة ذلك لو كانت شديدة الكشط أو الحك.

على الرغم من أن منتجات فرك الوجه تساعد في منع امتلاء البشرة بالبقع، إلاّ أنه لا يجب استعمالها لو كانت البشرة ملتهبة أو مصابة بالفعل نظراً لأن ذلك يمكن أن يسهم في نشر العدوى، وهذا ينطبق على الجسم أيضاً.

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