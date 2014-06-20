اختبار تحديد هوية نوع البشرة

في الاختبار البسيط التالي، يمكنك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية أن تكتشفي نوع بشرتك، ما عليك سوى اختيار الإجابة (أ- ب – ج – د) التي تنطبق بشدة على بشرتك…
1- بعد التطهير، كيف يكون شعور بشرتك؟
أ- مشدودة وخشنة
ب- ناعمة وليّنة
ج- دهنية بشكل خفيف
د- دهنية في بعض المناطق ومشدودة في أخرى
2- كم مرة تظهر فيها البقع على بشرتك؟
أ- ولا مرة تقريباً
ب- نادراً
ج- كثيراً
د- فقط في منطقة الـT (الجبهة وعلى جانبي الأنف)
3- أي مما يلي يصف قوام أو نسيج بشرتك بالشكل الأمثل؟
أ- ناعم وشفاف
ب- متماسك ومستو
ج- خشن طفيفاً وغير مستو
د- خليط من جميع ما سبق
4- كيف تبدو بشرتك خلال النهار؟
أ- قشرية ومتشققة
ب- نظيفة ونضرة
ج- لامعة
د- لامعة في منطقة الـT
الآن قومي بتجميع النقاط التي حصلت عليها وتعرّفي على النتيجة من خلال التصنيف التالي:
1- لو كانت معظم إجاباتك ألف فبشرتك جافة
2- ولو كانت غالبية إجاباتك باء فبشرتك عادية
3- أمّا إن كانت معظم إجاباتك جيم فبشرتك دهنية
4- وإن كانت غالبية إجاباتك دال فبشرتك من النوع المختلط.
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