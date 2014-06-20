بشرة

اختبار تحديد هوية نوع البشرة

by محمد ناجي
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اختبار تحديد هوية نوع البشرة

في الاختبار البسيط التالي، يمكنك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية أن تكتشفي نوع بشرتك، ما عليك سوى اختيار الإجابة (أ- ب – ج – د) التي تنطبق بشدة على بشرتك…

1- بعد التطهير، كيف يكون شعور بشرتك؟

أ- مشدودة وخشنة

ب- ناعمة وليّنة

ج- دهنية بشكل خفيف

د- دهنية في بعض المناطق ومشدودة في أخرى

2- كم مرة تظهر فيها البقع على بشرتك؟

أ- ولا مرة تقريباً

ب- نادراً

ج- كثيراً

د- فقط في منطقة الـT (الجبهة وعلى جانبي الأنف)

3- أي مما يلي يصف قوام أو نسيج بشرتك بالشكل الأمثل؟

أ- ناعم وشفاف

ب- متماسك ومستو

ج- خشن طفيفاً وغير مستو

د- خليط من جميع ما سبق

4- كيف تبدو بشرتك خلال النهار؟

أ- قشرية ومتشققة

ب- نظيفة ونضرة

ج- لامعة

د- لامعة في منطقة الـT

الآن قومي بتجميع النقاط التي حصلت عليها وتعرّفي على النتيجة من خلال التصنيف التالي:

1- لو كانت معظم إجاباتك ألف فبشرتك جافة

2- ولو كانت غالبية إجاباتك باء فبشرتك عادية

3- أمّا إن كانت معظم إجاباتك جيم فبشرتك دهنية

4- وإن كانت غالبية إجاباتك دال فبشرتك من النوع المختلط.

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