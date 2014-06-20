حددي “الأندرتون” الخاص ببشرتك لإطلالة رائعة

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قد تكوني متمكنة في عمل مكياجك الصباحي أو مكياج السهرة و لكن تغفلين عن اختيار الألوان المناسبة “للأندرتون” الخاص بك وهو الأساس الذي يبنى عليه ماكياجك كله ويجعله ناجحاً 100% .. فما هو الأندرتون هذا وكيف نحدده ؟ ..في السطور التالية ستجيبك خبيرة الماكياج ومستشارة المظهر لوتاه عن هذه الأسئلة وستدلك على أسهل طريقة يمكنك اتباعها في المنزل لتحديد الأندرتون في بشرتك

ما هو الأندرتون؟

هناك ما يسمى “التون” tone و هو درجة لون البشرة، أي إذا ما كانت فاتحة أو متوسطة أو سمراء .. و هناك ما يسمى بالأندرتون undertone .. و هو نوع البشرة وينقسم إلى قسمين أساسيين .. دافئ و بارد

أنواع الأندرتون

الدافئ: عادة ما تكتسب صاحبات هذا النوع من البشرة اللون البرونزي بسهولة في الشمس، وتميل بشرتهن للون الأصفر أو البرتقالي إذا كانت سمراء ( الكثير من الجنسيات الآسيوية و العربية يندرجن تحت هذه الفئة )

البارد: نجد صاحبات هذا النوع من البشرة تميل للون الوردي أو الأزرق ( أغلبية شرق أوروبا و اسكندنافيا على سبيل المثال)

طريقة تحديد الأندرتون

-أسهل طريقة يمكن لأي فتاه اتباعها في البيت لتحديد الأندرتون في بشرتها هو أن تقوم بفحص لون بشرتها تحت إضاءة الشمس أمام المرآه .. ووضع ورقة بيضاء إلى جانب وجهها و تقوم بمقارنة لون بشرتها بالورقة .. فإذا تبينت أن بشرتها تميل لللون الأصفر فهي ذات أندرتون دافئ , و إذا كانت بشرتها تميل للوردي فالأغلب أنها تندرج تحت الأندرتون البارد ..

-من المهم جداً معرفه الأندتون لأنه يعتمد عليه اختيار لون كريم الأساس و لون أحمر الشفاه و البلشر للخدود و لون الملابس أيضاً .. فعلى سبيل المثال

-إذا كنت من أصحاب الأندرتون الدافئ تجنبي ألوان أحمر الشفاه الورديه و استخدمي أحمر الشفاه باللون الخوخي .. فذلك سيظهرك بمظهر صحي ونضر. لأن استخدام الألوان ذات الأندرتون الخاطئ ستظهرك بشكل باهت أو غير صحي و ستظهر عيوب البشرة أكثر مثل الهالات السوداء ..

-بالنسبة للملابس و الاكسسوار، إذا كنت من أصحاب البشره الدافئة فإن الاختيار الأفضل للمجوهرات لك هو الذهب الأصفر . و اللون العاجي للملابس و ليس الأبيض لأنه سيظهرك بمظهر صحي أكثر.

-إذا كنت من ذوات الأندرتون البارد فإن الفضة أو الذهب الأبيض سيناسبك أكثر من الذهب الأصفر و اللون الأبيض الناصع البياض سيتناسب أكثر مع بشرتك .. عليك أخذ ذلك في الاعتبار عند شراء القمصان البيضاء .

-بالنسبة لكريم الأساس خذي في الاعتبار درجة اللون و كذلك الأندرتون لكريم الأساس .. فعلى سبيل المثال

-أغلبية الماركات ترمز للأندرتون البارد بحرف C أو R

أو كلمات مثل rose – cool – red – pinky beige- rose beige – cool beige

فستجدين أن كريم الأساس ذو الأندرتون البارد رقمه مثلاً c 20

حيث أن c ترمز للأندرتون البارد و رقم 20 هو درجه اللون ( حيث أن 20 أفتح من 30 ) و هكذا

-أما الأندرتون الدافئ فستجدين رموز أو كلمات مثل W – Y –Golden beige – yellow beige – warm – tan- warm tan – honey – amber

– عليك اختيار كريم الأساس بالأندرتون المناسب لك لتظهري بمظهر صحي و مشرق .. لأن الأندرتون الخاطئ سيبهت بشرتك و يجعلها شاحبه مائلة للرمادي .