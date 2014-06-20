كيف تستعدين لمواجهة تاثير البيئة على صحة وجمال بشرتك؟

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قومي بحماية بشرتك ضد الظروف البيئية الخارجية الخارجية باعداد وسائل حماية لكل ظرف بيئي. لانه عليك ان تعلمي أن البشرة لا تتغير مع تقدم السن فقط بل أنها تتغير من يوم إلى يوم. والسبب تاثير البيئه المحيطة بك والظروف المناخية التي تعيشين فيها مثل السفر الطويل او موقف مليء بالتوتر ومع هذا فلو قمت بعمل تكييفات بسيطة لروتين العناية بالبشرة خاصتك، يمكنك منع المشاكل قبل أن تبدأ، وتجنب الحاجة إلى عمليات الإنقاذ التي تتطلب وقتاً وجهداً.

(1) الأجواء الجافة الساخنة بالتدفئة الآلية

تكييف الهواء والتدفئة المركزية لهما تاثير سلبي كبير على بشرتك. فالرطوبة في بعض المكاتب أقل منها في الصحراء ونتيجة لذلك يقوم الجو بتجريد البشرة من الرطوبة الثمينة ما يؤدي إلى جفاف عام وتقشر وتشقق وبالأخص للشفتين.

البشرات العادية والجافة والحساسة

أنواع البشرة هذه بشكل خاص تعاني في الأجواء الجافة، وربما يشعر الجلد على الوجه بالشد وستكونين قادرة على رؤية الخطوط الرفيعة على سطحه. لو حدث ذلك فعليك استعمال مرطب أغنى وأقوى قدرة.

البشرة الدهنية والبشرة المختلطة

لو كانت بشرتك تميل إلى أن تكون دهنية وكانت لديك بقع فربما وجدت أن البيئة الداخلية الساخنة تثير الغدد الدهنية وتزيد الموقف سوءاً. استعملي مرطباً خالياً من الزيت، قومي بمسح أي دهن يأتي إلى سطح الجلد بمنديل واحرصي على التطهير التام للبشرة ليلاً وصباحاً.

خطة عمل للتغلب على تأثيرات الجو الرطب الحار بالتسخين الآلي

ضعي أوعية من الماء بالقرب من الرادييترات أومشعات الحرارة، فكلما كانت الغرفة أجف، زادت سرعة تبخر الماء. وبشكل بديل يمكنك الاستثمار في جهاز ترطيب خاص.

قومي بالمواظبة على فحص درجة الحرارة في الداخل، ولو أمكن قومي بخفض الثرموستات.

اشربي الماء على مدار اليوم بدلاً من الشاي أوالقهوة وتذكري أنهما مدران للبول ويسببان فقدان الماء.

لا تنامي في غرفة مفرطة التسخين فهذا يمكن أن يسبب احتباس الماء في الوجه وتورم وانتفاخ البشرة وظهور انتفاخات حول العينين في اليوم التالي.

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