خطوات ضرورية تحمي بها بشرتك من الجو الحار الرطب

شارك

في الأجواء الحارة الرطبة يمثل التطهير أولوية قصوى لإزالة الدهون والأوساخ، خصوصاً لو كانت بشرتك دهنية أو تعاني مشكلات لذلك لا تهملي القيام بهذا التنظيف العميق لها وسنقدم لك في السطور التالية الطريقة المثلى لتحمي بشرتك من تأثيرات الحرارة المصحوبة بالرطوبة.

خطوات التطهير والعناية بالبشرة في الأجواء الحارة الرطبة

* احتفظي بطقم صغير للعناية بالبشرة معك، ضعي معه أو فيه زجاجات صغيرة أو بحجم السفر من مطهر مسح وتونر، ولو احتجت لذلك، قومي بتطهير البشرة بسرعة في منتصف النهار وكذلك في الصباح والمساء باستعمال المناديل.

* فقط استعملي المرطب عندما تكونين بحاجة إليه واختاري الأنواع الخفيفة أو الخالية من الزيت بدلاً من الكريمات الأثقل.

* ضعي فاونديشن (أساس) ماكياج مائي الأساس، خصوصاً لو كانت بشرتك دهنية، ولو كنت تفضلين عدم وضع كريم الأساس في الجو الحار، ما عليك سوى سحب القليل من بودرة نصف شفافة أو برونزية للسيطرة على أي لمعان.

* ابحثي عن كريمات تنقيط بالزيت والتي يمكن وضعها تحت كريم الأساس للحفاظ على إبعاد اللمعان غير الضروري عنها، ضعيها فقط فوق منطقة الـT (الجبهة وحول الأنف نزولاً نحو الذقن).

* إن كنت تعملين في مدينة فعليك الاهتمام بمسألة الاستعانة بعلاجات الوجه لتطهير البشرة من بقايا التلوث، فالمسام تتفتح في الطقس الحار ومن ثم تمتص هذه البقايا بسهولة أكبر منه عندما يكون الجو أبرد.

الطقس الحار الجاف

ليس من الضروري أن تكون الأجواء الدافئة أو الحارة رطبة، لذلك من المهم الحرص على حماية البشرة من فقدان الرطوبة وذلك بالاستعانة بمرطب.

قومي بوضع مرطب خفيف خال من الزيت في المواضع التي تميل البشرة إلى أن تجف فيها بسهولة وأعيدي وضعه خلال النهار عند اللزوم.