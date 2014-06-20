وصفات بسيطة تقضي على مسام الجلد الواسعة

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يتفق أن لمسام الجلد الواسعة مظهر غير محبب، في بعض المناطق من الجسم خاصة تلك الموجودة في بشرة الوجه،ناهيك أن هذه المسام تتجمع بها الشوائب والأتربة مما يضر بسلامة البشرة، لكن إذا كنت ممن يعانين من هذه المشكلة فالحل بسيط وفي متناول يدك حيث يمكنك التغلب على هاجس مسام الجلد الواسعة، الذي يؤرقك بوصفات بسيطة وطبيعية لن تكلفك أي عناء أو نفقات إضافية..إليك أهمها

شرش اللبن :

يعمل شرش اللبن على تغذية بشرتك وتبيضها، كما أن له أثرا قابضا يؤدي إلى غلق المسام الواسعة، استخدميه كدهان للوجه على قطعة قطن، ثم اغسلي وجهك بعد 7أو 10دقائق بالماء البارد.

عصير أوراق الخس:

استعملي عصير أوراق الخس بنفس طريقة اللبن لغلق المسام.

عصير الليمون:

ضعي طبقة رقيقة من العصير على المسام الواسعة، وبعد أن تجف اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

شرائح الطماطم:

ضعي شرائح الطماطم الطازجة على المسام الواسعة، لمدة تتراوح ما بين 10و15دقيقة، وكرري ذلك يوميا.

بياض البيض:

اخفقي بياض البيض جيدا، وضعيه على وجهك لمدة 15دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد.

محلول الخل:

امزجي الخل بالماء، بكمية متساوية، وضعي المزيج على مكان المسام

محلول الخل والنعناع :

المكونات

ملعقتان صغيرتان من أوراق النعناع الطازجة المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من خل تفاح.

285مل ماء.

طريقة التحضير والاستعمال:

ضعي النعناع في زجاجة، وصبي فوقه خل التفاح، واغلقي الزجاجة جيدا، واتركيها لمدة أسبوع، ثم صفي الخل من النعناع، وأضيفيه إلى الماء، وضعيه في زجاجة محكمة الغلق.

ادهني به بشرة وجهك بصفة منتظمة، حتى تقضي على مسام الجلد الواسعة

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