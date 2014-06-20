خطة عناية ضرورية لبشرتك عند السفر

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للبيئة والظروف المناخية التي تعيشين فيها تأثيرات كبيرة على حالة بشرتك، فالسفر الطويل مثلاً يعد موقف مليء بالتوتر بشكل خاص للبشرة، فالهواء الموجود في الطائرات ممكن أن يكون جافاً بشكل مؤذٍ ما يتركك تشعرين بفقدان الرطوبة والتثاقل ويجعل بشرتك مستنزفة الطاقة والرطوبة، ويمكن أيضاً للأنسجة تحت الجلد أن تصبح محتقنة أيضاً ومنتفخة ما يجعلك تشعرين بمزيد من التعب لذلك يتطلب منك عمل تكييفات بسيطة لروتين العناية بالبشرة خاصتك قبل السفر، لمنع المشاكل قبل أن تبدأ، وتجنب الحاجة إلى عمليات الإنقاذ التي تتطلب وقتاً وجهداً.

خطة عمل للتغلب على تأثيرات الطيران

* كجزء من استعداداتك النهائية قبل المغادرة قومي بوضع لوشن للجسم بعد الدش أو الاستحمام في المغطس (البانيو)، ولو كنت مسافرة إلى بلدٍ حار الطقس واستعملت مرطباً ذاتي التسمير، سيعطي ذلك جلدك دفعة لونية تفيدك عند الوصول.

* قومي بحمل طقم عناية بالبشرة في حقيبة يد السفر الخاصة بك، وفي أسرع وقت ممكن أزيلي الماكياج وانعشي بشرتك بتونر، قومي برشّه باسبراي ماء معدني، واستعملي مرطباً وجلاًّ للعينين لتخفيف أي ميل إلى التورم والانتفاخ. ولو كنت في رحلة طيران طويلة المدة الزمنية فعليك القيام بتكرار هذا الروتين عندما تشعرين بجفاف الجلد، أو استعملي مرطباً بقوة ترطيب ممتدة، فبعض المرطبات توفر ترطيباً للجلد لمدة تصل إلى 24 ساعة.

* أكثري من شرب الماء وعصير الفاكهة لمنع فقدان الرطوبة.

* تجنّبي الشاي والقهوة ومشروبات الكولا لأن هذه المشروبات لها تأثير مدرّ للبول.

* تحركي كثيراً في المكان قدر الاستطاعة لتنشيط الدورة الدموية.