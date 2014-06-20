في يومه العالمي…..أمراض النوم السبب وراء فشل العلاقات مع الآخرين

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في ظل احتفال وزارة الصحة ( باليوم العالمى لأمراض النوم ) قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية بوزارة الصحة د.عمر السيد عمر الذي حضر ممثلاً عن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، ” أن أمراض النوم تتسبب أحياناً بالمشكلات الاجتماعية والاصطدامات بين الأشخاص، وخلق أجواء التوتر وتصاعدها داخل الأسرة، إضافة إلى الفشل في بناء العلاقات مع الآخرين، سواء في العمل أو البيئة المحيطة، علاوة على الحوادث المروريه المؤلمة على الطرق السريعه التي تسفر عن كوارث بشرية دون التوصل إلى المسببات الحقيقية لها، والتى يكون أساسها عدم حصول الجسم على القسط الكافى من النوم والراحة اللازمة للشخص البالغ، مبينا أنها تتراوح ما بين 7 إلى تسع ساعات يومياً، كما أن الاحتياج للنوم يختلف بعدد ساعات النوم ما بين المراهقين والأطفال.

وأكد أن للنوم أهمية في حياة الإنسان لاتقل عن أهمية الماء و الهواء والغذاء، وهي المحاور الاساسية الطبيعية التى لا يستطيع أن يحيى بدونها أي إنسان، مشيراً إلى أن فترة النوم اليومية التى ينعزل فيها الإنسان عن مجريات وتقلبات وصراعات الحياة هى الفترة التى تزيل عنه آثار مواجهات وتراكمات الحياة، مما يؤهل الجسم والعقل من جديد للمواجهة مع يوم جديد وأحداث جديدة بوظائف بدنية وعقلية جديدة مستعدة ومهيئة لأداء وظائفها الإدراكية بشكل أفضل، بحيث قد يتم اتخاذ القررات المصيريه سواء كانت فردية أو جماعية، بناءاً عليها.

وبين د.عمر أن آخر إحصائية لرابطة النوم الأمريكية المتعلقة بأمراض النوم ذكرت أن هناك من 50 إلى 70 مليون شخص لديهم اضطراب بالنوم في الولايات المتحدة الأمريكية، موزعة بين من يعانوا من الشخير أو يناموا من دون قصد أثناء النهار، فضلاً عن أولئك الذين لديهم إيماءات للنوم أثناء القيادة.

وأضاف د.عمر قائلاً:

أن الإحصائيات دلت على أن النعاس أثناء القيادة مسؤول عن العديد من الوفيات والجرحى من الحوادث، فضلاً عن الأرق الذى يمثل أكثر اضطرابات النوم، واضطراب توقف التنفس أثناء النوم، لافتاً إلى أن وزارة الصحة لا تغفل عن البحث المستمر والمتطور بمسببات الأضرار بصحة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد بالحفاظ على الصحة العامة للمواطن الذى يشكل الثروة الحقيقية للوطن، مشيداً بالقائمين على إعداد الاحتفال باليوم العالمي لأمراض النوم من قبل مختبر النوم في مستشفى زين، وإدارة تعزيز الصحة.