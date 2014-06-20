صالة خاصة في الشركات لنوم القيلولة

شارك

القيلولة 30 دقيقة تزيد كفاءتك في العمل

هند شديد

عدم الحصول على النوم الكافي خطير على صحتك، وبحسب دراسة حديثة، فإن أفضل طريقة لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن قلة النوم هي أخذ قيلولة قصيرة.

دراسة

أثبتت الأبحاث الطبية الغربية الحديثة أن نوم القيلولة يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الشرايين بنسبة 30%، وأن القيلولة تعيد للجسم حيويَّته من 4 إلى 5 مرات، كما أنها تساعد على تقوية العضلات وتنشيط المخ.

والقيلولة النموذجية تتراوح بين 10 دقائق إلى 40 دقيقة، ويحظى فيها الإنسان بنوم خفيفٍ، ولكنه هادئ، ويستفيد جسم الإنسان منه.

فترة القيلولة

اذن يجب ان تكون مدة فترة القيلولة 30 دقيقة لتفادي التأثير الهرموني الناتج عن نوم سيء في ليلة ما، كما ان أخذ قيلولة تمكنك من مواجهة الآثار السلبية لقلة النوم من خلال مساعدة الجهاز المناعي والغدد الصماء العصبية على إستعادة نشاطها.

صالة للقيلولة

نجحت فوائد النوم في إقناع عدد قليل من الشركات بالسماح لموظفيها بأخذ قيلولة في العمل. فصممت شركة البرمجيات “هبسبوت” صالة للقيلولة في مكاتبها في ماساتشوسيتس والتي تتميز بإحتوائها على أرجوحات شبكية، وكذلك إضاءات خافتة.

وطبقا لرأي أحد العاملين في شركة هبسبوت، فان هذه السياسة حققت نجاحا كبيرا، ولا سيما أنها تساعد الآباء والأمهات الجدد الذين يعوضون قلقهم أثناء نومهم ليلا.

لهذا ننصحك سيدتي، بضرورة إدماج القيلولة ضمن جدولك الزمني، لتحصلي على صحة جيدة، حيث تزيد من النشاط والحيوية، وتساعد على التفكير بشكل أفضل، كما انها تحسن المزاج وتقلل الشعور بالنعاس وتساهم بازالة التوتر، كما تزيد من كفاءة العمل 35%.

ولقد اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيلولة، فقد روى عنه أنه قال:” تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة وعلى قيام الليل”

شارك

Comments

comments