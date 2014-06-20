الدماغ يلتهم نفسه عندما لا تحصل على قسط كاف من النوم

شارك

اكتشف باحثون بجامعة “Marche Polytechnic” الإيطالية، أن الدماغ يبدأ في التهام نفسه حين لا يحصل على القسط الكافي من النوم.

وأجرى الباحثون الدراسة على مجموعة من فئران التجارب، وتبين لهم أن قلة النوم تحث الدماغ على التخلص من كمية كبيرة من الخلايا العصبية ونقاط الاشتباك العصبي.

واتضح للباحثين أن الفئران التي تُحرم من النوم أو تعاني من حرمان مزمن من النوم يزداد لديها نشاط الخلايا النجمية لتقوم بتناول أجزاء من نقاط الاشتباك العصبي .

قال الباحث المشارك في الدراسة ميشيل بيليسي: ” أظهرنا للمرة الأولى أن أجزاء من نقاط الاشتباك العصبي يتم التهامها بواسطة الخلايا النجمية نتيجة لعدم الحصول على القدر الكافي من النوم”.

وأكد الباحثون أن محاولة تعويض الدماغ ما فاته من نوم هي محاولة لن يكون لها أي دور في التصدي للأضرار التي تهدده.