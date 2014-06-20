نامي ملء جفنيك لتستيقظي جميلة

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قد لا تعلمي أن في نومك بعمق فوائد كثيرة قد تفوق كل ما يخطر على بالك من الفوائد التي تقدمها لك مستحضرات التجميل فالنوم الصحي يجعل وجهك صافياً وبشرتك نضرة ومضيئة ناهيك عن فوائده لكل أعضاء جسمك، فهو يعزز من قوة جهاز المناعة ويقلل من احتمالية الإصابة بالبدانة، والقائمة تطول ولكن سنتطرق لأهمها

– تستخدم البشرة ساعات النوم للراحة والإلتئام مما تعرضت له من إرهاق وأذى خلال اليوم. فعندما تخلدين إلى النوم فهذا يساعد بشرتك على التحسن والتعافي، وبالتالي تستيقظين ببشرة منتعشة ونضرة.

– عندما تحصلين على ساعات النوم المريحة فهذا يخفف من إصابتك بالضغوطات النفسية، وهذا يفضي بدوره إلى عدم ظهور الحبوب المتعارف عليها وتلك الحبوب التي لها رؤوس سوداء. فقد وجدت إحدى الدراسات أن طلاب الجامعات أصيبوا بهبات من حب الشباب في فترات الامتحانات أكثر من الفترات الأخرى

– تعد الوراثة ضمن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هالات قاتمة اللون حول العينين. غير أن عدم الحصول على نوم كاف قد يؤدي إلى زيادتها قتامة. لذلك، ننصحك بأخذ الكفاية من النوم للحصول على عينين براقتين لا تطفئهما الهالات السوداء.

– عدم حصولك على نوم كاف يجعل بشرتك باهتة. أما النوم، فهو يساعد على تدفق الدم في وجهك بشكل صحي فيبدو متورداً

– إذا كنت ممن لديهن انتفاخ تحت العينين فهذا بسبب تجمع السوائل حولها أثناء النوم بوضع مسطح.

لذلك، ننصحك برفع رأسك عن مستوى القلب، وذلك باستخدام عدة وسادات، أما إن لم يفضي ذلك إلى التخلص من هذه الانتفاخات، فعندها عليك وضع كمادات على عينيك لمدة دقيقة إلى دقيقتين صباحاً واحرصي على رفع رأسك عن مستوى القلب أثناء النوم.