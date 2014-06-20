قلة النوم ليلاً تدفع الجسم لاستهلاك سعرات حرارية أكثر

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كشفت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، أنَّ الناس الذين ينامون لفترة قصيرة في الليل، يدفع جسمهم إلى استهلاك ما معدله 385 سعرة حرارية إضافية في اليوم الواحد، أي ما يعادل أربعة شرائح ونصف شريحة من الخبز.

ولاحظ الباحثون أن عدم حصول الشخص على قسطٍ كافٍ من النوم يشعره بالجوع في اليوم التالي، فقلة النوم قد تؤثر على الهرمونات المرتبطة بالجوع، مثل اللبتين والغريلين.

وينصح الباحثون كوسيلة للمساعدة في السيطرة على الوزن، بالنوم لفترة كافية بالليل، وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.