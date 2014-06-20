حيل ذكية لتحصلي على ملابس مرتبة بدون مكواة

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قد تتساءلين دائماً عما إذا كان هناك طريقة سهلة لكيّ الملابس، باعتباره عمل متعب ويحتاج إلى الكثير من الوقت. لكن لا تقلقي لدينا من الحيل الذكية التي تساعدك على الحصول على ملابس مكوية ومرتبة بدقائق قليلة.

*ضعي الملابس في النشافة

عادة ما تضعين، في هذه الآلة، الملابس الرطبة. والآن، حان الوقت لتحوّليها إلى أداة للكيّ. من خلال قيامك بهذه الخطوات:

– ضعي ملابسك المجعّدة في آلة التجفيف وأضيفي إليها زوجاً من الجوارب أو القفازات متوسطة البلل.

– دعي الآلة تعمل لمدّة 15 إلى 20 دقيقة على درجة حرارة معتدلة.

– وهكذا ستلاحظين أنّ الخطوط التي كانت تظهر على ملابسك اختفت.

– ابدئي بتعليق الملابس على الشماعات وضعيها في خزانه الملابس مع ترك مسافة بين كل قطعة من الملابس

– اتركي باب الخزانة مفتوحاً لمدة 5 دقائق حتى يتم تنشيفها بصورة جيدة

*استخدمي بخار الاستحمام

في حال كنت لا تملكين الوقت الكافي لتقومي بكيّ ملابسك، ليس عليك سوى أن تفعلي ذلك أثناء استحمامك:

– أوصدي باب ونافذة حمامك بشكل جيد.

– علّقي الملابس التي تريدين كيّها، كما لو أنّك تريدين تجفيفها، على أداة ما.

– افتحي صنبور الماء الحار حتى يمتلئ الحمام ببخار الماء ودعيه يتسلّل إلى جزيئات قماش ملابسك لمدة 5 إلى 15 دقيقة فتجديه قد تخلّص من التجعّد.

* نصيحة

في حالة عدم استجابة بعض الملابس لهذه الحيل ما عليك إلا استخدام مكواة البخار فهي تقوم بمهمة الكي جيداً وبوقت أقل من المكواة العادية