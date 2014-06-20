استغني عن المكياج بهذه الطريقة وتألقي ببشرة جذابة

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فضيلة بودريش

أكيد أن التخلي من حين لآخر عن المكياج، يساعدك كثيرا للمحافظة على صحة ونظارة بشرتك، وحذار من القلق أو التخوف، من أن عيوب بشرة وجهك ستظهر، لأن الجمال لا يرتبط بالضرورة بمساحيق التجميل، في ظل وجود بدائل طبيعية، مثل الابتعاد عن الأكل غير الصحي، والمداومة على شرب الماء بشكل منتظم، مع أخذ قسط كافي من النوم.

دون شك لن نبخل عليك بأسرار نضارة وجاذبية بشرة الوجه من دون مكياج، فتألقي بإطلالة طبيعية مشرقة تكسرين بها الروتين المعتادة عليه..

في البداية عليك بالمداومة على تقشير بشرة وجهك لكن دون افراط، على الأكثر مرتين في الأسبوع، ويمكنك في هذه العملية الاستعانة بالمقشر، الذي يتناسب مع نوع بشرتك، حتى تتمكني من إزالة الجلد الميت الذي يعيب جلد البشرة.

استعملي الكريم المرطب يوميا، وينصح أن يمزج بقطرات من البرايمر، وبذلك تتمكني من غلق المسامات وتسمحي بتفتيح بشرتك.

المداومة على وضع واقي الشمس صيفا وشتاء، يجب أن يكون ضمن الأولويات، حتى تحمي بشرتك من لفح الحرارة. وينصح بشرب فنجان من الماء والليمون كل صباح لتخليص البشرة من أي سموم.

ترتيب الحاجبين بشكل جيد يعكس سحرا على نضارة وجهك، إذا اعتني بحاجبيك قدر المستطاع.

باتت نصاعة وبياض الأسنان مؤشرا آخر يكمل جمالك، اعتني بها باستمرار واحرصي على التمتع بابتسامة لؤلؤية تجعلك في غاية الجاذبية والتألق.

ضرورة الحرص على إطالة وتكثيف الرموش دون الاستعانة بالماسكارا، مع الاكتفاء بتمرير الفازلين على الرموش بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة، وبهذه العملية ستذهلين بالنتيجة المحققة.

أيضا جمال شعرك الصحي جزء من معادلة الجمال الطبيعي، بفضل خصلات الشعر اللامعة وكذا اختيار قصة شعر جميلة تتناسب مع شكل وجهك.

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