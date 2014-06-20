مطبخ

 وجبات خفيفة ممتعة لأسرتك على العشاء

by زينب سعد
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أصابع الجلاش

من ألذ الوجبات الخفيفة والشهية التي يمكنكِ تقديمها كطبق جانبي لذيذ سريع على مائدتك.. في العشاء أو في المناسبات السعيدة..

أصابع الجلاش

المقادير

  • نصف كيلو من ورق الجلاش
  • الحشو (حسب الرغبة)
  • لحم مفروم ناضج أو شرائح دجاج ناضجة أو جبن أبيض
  • مع النعناع والقليل من البقدونس

الطريقة:

  • قسمي ورقة الجلاش إلى مربعات
  • ضعي الحشو على طرف المربع ولفيها وادهني الطرف الاخر من المربع بقليل من الماء لكي يقفل جيداً ولا يفرط أثناء القلي
  • إقلي الأصابع في الزيت وقدميها ساخنة
  • يمكنك أيضاً دهن الأصابع بالسمن الذائب ووضعها في الفرن حتى يحمر الوجه كبديل عن القلي
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