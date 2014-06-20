 وجبات خفيفة ممتعة لأسرتك على العشاء

من ألذ الوجبات الخفيفة والشهية التي يمكنكِ تقديمها كطبق جانبي لذيذ سريع على مائدتك.. في العشاء أو في المناسبات السعيدة..
أصابع الجلاش
المقادير
- نصف كيلو من ورق الجلاش
- الحشو (حسب الرغبة)
- لحم مفروم ناضج أو شرائح دجاج ناضجة أو جبن أبيض
- مع النعناع والقليل من البقدونس
الطريقة:
- قسمي ورقة الجلاش إلى مربعات
- ضعي الحشو على طرف المربع ولفيها وادهني الطرف الاخر من المربع بقليل من الماء لكي يقفل جيداً ولا يفرط أثناء القلي
- إقلي الأصابع في الزيت وقدميها ساخنة
- يمكنك أيضاً دهن الأصابع بالسمن الذائب ووضعها في الفرن حتى يحمر الوجه كبديل عن القلي
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