 وجبات خفيفة ممتعة لأسرتك على العشاء

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من ألذ الوجبات الخفيفة والشهية التي يمكنكِ تقديمها كطبق جانبي لذيذ سريع على مائدتك.. في العشاء أو في المناسبات السعيدة..

أصابع الجلاش

المقادير

نصف كيلو من ورق الجلاش

الحشو (حسب الرغبة)

لحم مفروم ناضج أو شرائح دجاج ناضجة أو جبن أبيض

مع النعناع والقليل من البقدونس

الطريقة: