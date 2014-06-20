الثعابين تهاجم الجمهور في حفل ساندي وأحمد جمال

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أيمن الرفاعي

فوجئ الجمهور الحاضر للحفل المشترك للنجم أحمد جمال والمطربة ساندي بعدد من الثعابين الحية التي هاجمت موقع الحفل.

وفي التفاصيل أنه أثناء تقديم فقرات الحفل المشترك قامت مجموعة من الثعابين الحية بإثارة الرعب والهلع بين الجمهور الذي حضر الحفل.

الجميع بدأ في التعجب والتساؤل حول سبب وجود هذه الثعابين في هذا المكان. بدوره أكد ياسر الحريري منظم الحفل أنه لا يستبعد قيام إحدى الشركات المنافسة بهذا العمل المشين بهدف إفساد الحفل.

وإذا كان التنافس من الأمور المطلوبة التي تضمن تقديم أفضل وأكفأ الخدمات إلا أن الأساليب القذرة غير مطلوبة على الإطلاق.

ولا يمكن أن نسمي مثل هذه المحاولات المشبوهة على أنها تنافس. فهي حرب قذرة تستخدم أدوات أقذر.

فلم يفكر الذين أقدموا على هذا الفعل في إمكانية إصابة أحد الجمهور بالأذى ولم يخطر في ذهن هؤلاء مثلا أن هناك أطفالا قد تواجدوا في الموقع بهدف الإستمتاع بفقرات الحفل ولم يفكر هؤلاء في حالة الهلع التي يمكن أن تسيطر على الأطفال والنساء.

يبدو أن كل الوسائل أصبحت متاحة في سبيل الحصول على المال. فلم يعد هناك أخلاقيات للتنافس الشريف فالمادة هي التي تحكم وهي التي تسيطر فقط.

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