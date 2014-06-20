التعليقات تنهال على سهيلة بلشهب في عيد ميلادها

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فضيلة بودريش

في أجواء احتفالية رائعة اطفأت المطربة الجزائرية الشابة سهيلة بن لشهب، شمعتها ال22 وبدت حريصة على مشاركة جمهورها لفرحتها الكبيرة حيث انهالت عليها التهاني، بمناسبة عيد ميلادها وفضلت أن تكون طلتها مميزة في هذا اليوم فقد بدت كالأميرات، لأنها انتقت فستان منفوش، وكان جزئه العلوي باللون الفضي، أما الجزء الأسفل باللون الأسود، وثبتت على رأسها تاج، وتركت شعرها مسدولا.

نشرت الفنانة الجزائرية الشابة سهيلة بلشهب على موقع Instagram، صورا وفيديوهات من احتفالها بيوم ميلادها في منزلها وبرفقة عائلتها وأصدقائها، ولكنها حرصت أيضا على مقاسمة جمهورها هذه اللحظات المميزة، ولم تتأخر في توجيه الشكر والامتنان لهم على معايدتهم لها بعيد ميلادها وتعليقاتهم اللطيفة التي أمطروها بها. وتضمنت صورتها هذا التعليق الذي قالت فيه:

“..من يوم عرفتكم غمرتوني في كل مناسبة وبغير مناسبة، بكل الحب والأمان، حتى صرت أجهل التعبير عما يوفيكم حقكم، أخجل من عطائكم، فأجد نفسي عاجزة عن ترجمة رد يليق بكم، كل المعايدات والفيديوهات والهدايا..شكرا لكل أسرتي الفنية من فنانين وإعلاميين وصحافيين، إن شاء الله رح أرد على كل باقات الحب بأحلى منها..”

الجدير بالإشارة فإن انتشار المطربة الجزائرية الصاعدة، بدأ عقب بروزها في برنامج فني عربي، لفتت من خلاله الأنظار بفضل صوتها الجميل والعذب، وبالتحديد خلال مشاركتها في الموسم الحادي عشر من برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، لكن تعرضها لحادث سقوط، أدى إلى إصابتها بكسر في الحوض، حال دون مواصلتها لسباق المنافسة، وتسبب الحادث في انسحابها النهائي من هذا البرنامج في نوفمبر 2015.

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