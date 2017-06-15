نجوم ونجمات العالم العربي في سحور روتانا

شارك

دعت شبكة قنوات روتانا مساء الثلاثاء في الثاني عشر من يونيو، نخبة من نجوم العالم العربي، لا سيما الذين تعرض أعمالهم عبر كلّ من روتانا خليجية وروتانا مصرية و “ال بي سي”، وعدد من مذيعي الوطن العربي وأهل الفن والإعلام، ونجوم التواصل الاجتماعي إلى سحور أقامته في فندق السوفيتل- داون تاون- في دبي.

وقد حضره أيضاً عدداً من مدراء الشركة والقنوات الروتانية، حيث طغت عليه الأجواء الرمضانية المميزة، وحضره عدد من ممثلي أهم شركات الإعلان، بالإضافة إلى وسائل إعلام عديدة من قنوات محلية وأجنبية، وصحف ومجلات إلكترونية، غطّت كلها الحفل وقابلت النجوم الذين مرّوا على السجادة الحمراء.

وقد كان من بين الحضور النجوم عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة اليازجي، سامر المصري وعقيلته، ميساء المغربي، نادين الراسي والإعلامي رجا نصر الدين، منذر رياحنه، سوزان نجم الدين، فيصل العيسى، ديما الجندي، محمد الهاملي، شيماء سبت، تركي المشيقح، زهير النوباني، ابراهيم الزدجالي، مشعل المطيري، محمد القس، وتركي اليوسف وغيرهم الكثير بالإضافة إلى عدد من المنتجين والإعلاميين وممثلي أهم الشبكات التلفزونية وشركات الانتاج.

كما احتفت شبكة قنوات روتانا خلال السحور بعدد من التقاليد الرمضانية من خلال عروض كالـ “مسحراتي” و”العراضة” الخاصة برمضان التي أضفت إلى الحفل أجواء مميزة أثنى عليها الجميع، إذ أعادت هذه اللفتات الحضور بالذاكرة إلى زمن جميل وعادات رمضانية باتت شبه مفقودة.