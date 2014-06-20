الخاتم السوليتير..هالة أيقونية يستحقها بالفعل!

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محمد ناجي

ما معنى خاتم ألماس سوليتير؟ في سياق المجوهرات تستخدم كلمة سوليتير لوصف ماسة منفردة أو حجر كريم واحد موضوعة أو موضوع في قطعة من المجوهرات.

الكلمة تطبق على أي سلعة مجوهرات تحمل جوهرة واحدة مثل خاتم خطبة سوليتير يحمل ماسة واحدة. كلمة سوليتير لا تصف شكلاً معيناً من أشكال الماس وعند طلب خاتم خطبة فيه ماسة واحدة فإن من يطلبه يبحث عن تصميم لخاتم سوليتير.

وعند البحث عن خاتم خطبة بماسة واحدة فالبحث دقيق لكن ذلك ليس بالمصطلح الذي يستخدمه الجواهرجية.

أكثر استايلات الماس السوليتير شعبية وانتشاراً

تختلف أكثر استايلات الماس السوليتير شعبية وانتشاراً تبعاً لاختلاف شكل الماس، والقائمة التالية توضح بعض أكثر أشكال السوليتير شعبية مرتبة تبعاً لقوة انتشارها..

1- السوليتير المستدير وهو قطع ماس مستدير برّاق

2- سوليتير الأميرة أو البرنسيس وهو قطع ماس برنسيس مربع

3- سوليتير قطع الزمرد وهو ماس مستطيل قطع خطوة أو قطع شَرَك

4- سوليتير بيضاوي وهو شبيه بالبرّاق المستدير لكن فيه استطالة

5- سوليتير الماركيز ويتخذ شكل القارب بأطراف مدببة

6- سوليتير قلب وهو قطع برّاق على شكل قلب ويعتبر الأكثر رومانسية على الإطلاق.

لكن ما الذي يجعل خاتم السوليتير شديد الشعبية والانتشار؟ لقد اعتيد أن يتم إبراز خواتم الخطبة السوليتير في الحملات الإعلانية لكثير من دور المجوهرات الشهيرة وخصوصاً تيفاني كما أن حملات خاتم الخطبة المبتكرة من قبل دي بيرز نتجت عنها حالة أيقونية لخاتم الخطبة ذي الجوهرة الواحدة.

هنا نعرض لك أمثلة لخواتم سوليتير جميلة تتنوع أشكالها وتصاميمها وبالطبع هناك غيرها الكثير حيث يتفنن المصممون في إخراج أفضل ما لديهم من تخيلات فيها.

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