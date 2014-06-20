سمية الخشاب تطلق فيديو كليب باللهجة الخليجية

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أيمن الرفاعي

انتهت الفنانة المصرية سمية الخشاب من تصوير كليب” يا مسكين” والذي تغنيه باللهجة الخليجية وقد تم إطلاق الفيديو كليب على موقع أنغامي خلال الأيام الماضية حيث استحوذ على إعجاب الجمهور وبلغت نسبة مشاهدته لمستويات مرتفعة للغاية وسيتم طرحه على قناة اليوتيوب يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر الحالي في حين سيبث على قناة مزيكا أول أيام عيد الأضحى.

الفيديو كليب تم تصويره في لبنان ويبدو أن القائمون على هذا العمل يخططون للترويج للكليب لكي ينتشر ويذيع صيته خلال أيام عيد الأضحى.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب قد تغنت باللهجة الخليجية قبل ذلك من خلال أغنيتها” كله بعقله راضي” ولكنها لم تصور فيديو كليب مثل أغنيتها الجديدة. أغنية “يا مسكين” من تأليف الشاعر السعودي أسير الرياض ولحنها محمود الخيامي وتوزيع مدحت خميس.

وعلى صعيد آخر تعود الفنانة سمية الخشاب إلى التلفزيون بعد غياب طويل وذلك من خلال مسلسل “الحلال” من تأليف سماح الحريري وانتاج صادق الصباح ومن اخراج أكرم فايد والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

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