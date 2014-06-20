نجوم ومشاهير

سمية الخشاب لا تهتم بخبر طلاقها وتبرر زيادة وزنها

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سمية الخشاب لا تهتم بخبر طلاقها وتبرر زيادة وزنها

فضيلة بودريش

على اثر خبر طلاق النجمة سمية الخشاب من زوجها الطيار، الذي انتشر بسرعة كبيرة، خلال الأيام القليلة الماضية، قالت النجمة المتالقة انها ليست مطالبة بالكشف عن عدم صحة الخبر لأنه لا يستحق أن يعار أي اهتمام، وبررت زيادة وزنها، بما لا يقل عن 4كلغ، بأنه جاء إرضاء لجمهورها، الذي لا يرغب أن تكون نحيفة أو بدينة، أي ينبغي أن يكون وزنها معتدلا.

يذكر أن سمية الخشاب كانت قد فاجأت جمهورها في السابق، عندما أعلنت زواجها من خارج الوسط الفني، حيث ارتبطت من كابتن طيار اسمه “أيمن”، الذي ربطتها به علاقة صداقة في الخفاء، لمدة ثلاث سنوات توجت بعقد القران، وكانت الخشاب قد اكتفت آنذاك بالقول، أنه يشترك معها في انحدارهما من أصول إسكندرانية. وحول ظهورها بوزن زائد أرجعت الخشاب زيادة وزنها، التي قدرتها بنحو 4 كلغ، أن جمهورها رفض نحافتها الشديدة ولم يتقبل كذلك بدانتها الشديدة، من أجل كل ذلك اتخذت سمية قرارا وسطا وزادت من وزنها قليلا ونالت بذلك رضا جمهورها.

الجدير بالإشارة فإن سمية الخشاب، فنانة مصرية انطلقت مسيرتها في مجال التمثيل عام 1998، رغم أنها كانت مرشحة أكثر لولوج عالم الغناء، بل وكانت تحضر لتقديم أولى أغانيها بعد أن درست الموسيقى، وقبل ذلك اشتغلت في السياحة والبنوك ، لكن المخرجين خطفوها، ونصحها الممثل صلاح السعدني باحتراف التمثيل.

كانت بداية الخشاب بتجسيدها أدوار صغيرة في مسلسلات كل من “الحساب ” مع صلاح السعدنى، و” اللعب في المضمون ” مع يوسف شعبان وهالة صدقي، ويعد مسلسل الحاج متولي ” بداية انطلاقها لعالم الشهرة والنجومية.

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