أفلام النجمة سوناكشي سينها تحقق إيرادات ضخمة

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سوناكشي سينها ممثلة ومغنية راب هندية من مواليد مومباي بولاية مهاراشترا في 2 يونيو 1987. سينها موجودة على الساحة الفنية منذ العام 2010 وهي ابنة الممثلين شاتروجهان وبونام سينها ولها أخان هما لاف وكوش.

بعد العمل كمصممة أزياء في بداية حياتها العملية، خطت سوناكشي أولى خطواتها السينمائية من خلال فيلم الأكشن الدرامي “دابانج” عام 2010 الذي نالت عنه جائزة فيلمفير لأفضل ممثلة مبتدئة.

سينها لعبت دور المحبوبة أمام أبطال العديد من أعمال الأكشن الدرامية التي حققت أعلى الإيرادات بما في ذلك أعمال “رودي راتهور” (عام 2012)، “ابن ساردار” (عام 2012)، “دابانج 2″ (عام 2012)، و”هوليداي: أسولدجر إز نيفر أوف ديوتي” (عام 2014)، على الرغم من أنها انتقدت لقبول أدوار محدودة.

وقد لاقت سوناكشي سينها إشادة من النقاد عن دورها في فيلم “لوتيرا” عام 2013 الذي جسّدت فيه شخصية امرأة مصابة بالسل وقد ترشحت عن هذا الدور لنيل جائزة أفضل ممثلة من مهرجان فيلمفير عام 2013.

شبكة قنوات mbc عرضت خلال الفترة الأخيرة فيلماً جميلاً من أفلامها وهو “آر…راجكومار” الذي كان يسمى في البداية “رامبو راجكومار”، وهو من أفلام الأكشن ماسالا الهندية المنتج عام 2013 وقامت ببطولته أمام النجم شهيد كابور بكلفة بلغت نحو 5,9 ملايين دولار أميركي وإيرادات بلغت 9,5 ملايين دولار محققاً نجاحاً تجارياً ملحوظاً رغم تلقيه ردود فعل مختلطة من جانب نقاد العمل.

ومن أحدث أخبار سوناكشي سينها أنها شوهدت هي وسونام كابور في المدينة أوائل يناير الجاري.

سونام شوهدت في سيارتها تتحدث على الهاتف وترتدي زيّاً أسود اللون بينما شوهدت سوناكشي في أحد المحال التجارية، وقد قامت بتضفير شعرها. وبينما ينتظر الجمهور رؤية سونام في “فيري دي ويدينج” تقوم سوناكشي بدور صحافية في فيلمها القادم “نور”.

أيضاً شوهدت سوناكشي في المطار الدولي مؤخراً لدى عودتها إلى الهند بعد قضاء عطلة بداية العام الميلادي بالخارج، ولأنها كانت على علم بوجود وسائل الإعلام خارج بوابة المطار فقد اختارت الخروج من بوابة كبار الشخصيات.

كذلك فقد وقّعت سوناكشي سينها عقداً لإعادة صنع فيلم “اتفاق” الأصلي الذي كان ياش تشوبرا قد صنعه في العام 1969 وقام ببطولته الممثل المخضرم راجيش خانّا، الفيلم الجديد يقوم ببطولته سيدارت مالهوترا علماً بأن سوناكشي قبلت العمل بالفيلم الجديد لأنها تحب التحديات.