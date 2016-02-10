النجمة “سونام كابور” تكشف عن موضة وماكياج هذا الشتاء

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قالت النجمة وعارضة الأزياء الهندية الحسناء سونام كابور، أن موضة هذا الموسم بالنسبة إليها، تتمثل في القبعات المناسبة كثيراً لفصل الشتاء البارد، على اعتبار أنها تتماشى مع أي زي تنتقيه المرأة في هذا الموسم، إلى جانب حرصها على انتقاء الخمائل الرائعة، ولم تخف أنها حريصة على استعمال الإكسسوارات، التي تراها ضرورية حيث تكمل أناقة المرأة خلال هذا الشتاء، بينما ترى أن أحمر الشفاه المناسب،في هذه الأيام الباردة هو اللون الكرزي الغامق المثير.

وتستعد سونام كابور عارضة الأزياء الشهيرة في هذه الفترة، لإطلالة جديدة من خلال عرض لدار أزياء “بلندر برايد”، بعد عام كامل من الغياب، وتوصف سونام بأنها أيقونة الأزياء العصرية في الهند على وجه الخصوص، ولم تفوت الفرصة خلال تصريح لها لوسائل الإعلام، من تقديم نصائح ثمينة للمرأة، التي تحرص على أناقتها وجاذبيتها قائلة:”.. لا تتبعي الموضة بطريقة عمياء وأهم شيء أن تكوني نفسك وليس شخصا آخر..”، وتفضل هذه العارضة الشهيرة، أن ترتدي ما يقدمه المصممين اليابانيين والإيطاليين والفرنسيين في العالم على حد سواء، وتعلن بأن كل ما يطرح من هذه الأزياء مفضل لديها وتحب ارتدائه..”.

الجدير بالإشارة أن النجمة سونام كابور عارضة الأزياء الهندية الشهيرة، مازالت مهتمة بأزياء المصممين السابقين، وذكرت من هذه الأسماء كل من أناميكا خانا وأبو جاني سانديب خولسا، وبيرو وبيال بارتاب، حيث وصفتهم بالأسماء اللامعة في عالم الموضة بالهند، ويضاف إلى كل ذلك عملها وعلاقتها الطويلة مع شنتانا ونخايل وأناميكا، التي تعتبرها صديقة مقربة منها بل وتصفها بالرائعة والمميزة.

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