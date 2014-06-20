المطربة الجزائرية سعاد ماسي تلهب حماس الجمهور المصري

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ألهبت المطربة الجزائرية سعاد ماسي حماس الجماهير في حفل فني أحيته بالقاهرة، ورافقها في هذا الحفل الفني المميز، الفرقة المصرية الألمانية الشهيرة باسم Cairo Steps، وانبهر الحضور بكل ما قدمته الفنانة الجزائرية وبإطلالتها أيضاً.

فقد قامت سعاد بإحياء حفل جماهيري، وصف بالكبير في القاهرة مع الفريق المصري الألماني الشهير ب Cairo Steps، واستمتع الجمهور المصري كثيراً بباقة رائعة من الأغاني على مسرح “كومباوند بيراميد هيلز” الكائن بالهرم ، حيث يندرج هذا الحفل في إطار التعاون الجزائري المصري والألماني، تحت شعار”أجمل ما غنت سعاد ماسي”، ومن أبرز ما غنت “غير أنت” و “راوي” و”خلوني” وما إلى غير ذلك، وانبهر الجمهور المصري المتذوق عندما قامت سعاد ماسي في لفتة فنية مدهشة فاجأت بها الحضور، وهي مزجها بين الآلات الموسيقية الشرقية والغربية مع الفرقة التي ترافقها و التي تعود نشأتها إلى مؤسسها باسم درويش.

ومن المقرر أن تحيي سعاد العديد من الحفلات في دول أخرى وتعد مصر المحطة الأولى من أجل تجسيد مشروع عالمي، يوصف بالفريد من نوعه ، حيث تشرف عليه شركة “صوت ميوزك” لمالكها محمود يوسف، الذي ينوي تنظيم العديد من الحفلات لسعاد والفرقة بالعديد من الدول.

يذكر أن سعاد ماسي مطربة جزائرية تنحدر من عائلة تعشق الموسيقى سمحت لها بالإطلاع على أنواع عديدة من الموسيقى مثل الشعبي والعاصمي والروك والكاونتري والفادو البرتغالي، ورغم أن أصولها من منطقة القبائل لكنها ولدت بقلب العاصمة، وبالتحديد في الحي الشعبي “باب الواد”، عملت في المسرح لكنها تعلقت بالموسيقى، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، درست الموسيقى وقواعدها وتعلقت بالفلامنكو، الذي قدمته على المسارح الجزائرية، ويمكن القول أنها جمعت بين الغناء والعزف على الغيتار وكتابة الأغاني.