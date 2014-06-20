سهيلة بن لشهب مرشحة للتتويج بجائزة مونديال القاهرة للأعمال الفنية

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تحيي النجمة الجزائرية الشابة سهيلة بن لشهب خريجة برنامج ستار أكاديمي في موسمه الحادي عشر، حفلاً فنياً منتصف شهر مايو الجاري بفرنسا، ويعد الحفل الأول لها بهذه الدولة، وأمام الشهرة الواسعة التي باتت تحصدها هذه الفنانة التي تجمع بين موهبتي الغناء والتمثيل، صارت مرشحة بحظوظ كبيرة من أجل التتويج بجائزة مونديال القاهرة للأعمال الفنية، أي خلال تظاهرة الدورة السادسة لفعاليات مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام الذي سيقام خلال شهر نوفمبر المقبل.

قررت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب المشاركة في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، بأغنيتها التي تحمل عنوان “دانس”، علماً أنه تأخر عرضها لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة، بعد خضوعها لجلسة تصوير خاصة بهذا العمل.

وعلى صعيد آخر تتأهب هذه الفنانة الشابة، من أجل إحياء حفل فني يعد الأول لها في فرنسا بداية من منتصف شهر مايو الجاري، وإلى جانب ذلك ينتظر أن يتابعها جمهورها خلال الأيام القليلة المقبلة، في المسلسل اللبناني الجديد الذي يحمل عنوان “على فرد مخدّة “، ويعتبر هذا العمل تجربتها التمثيلية الثانية بعد ظهورها اللافت خلال سيتكوم “موسوسين”، والذي كشف عن موهبتها في مجال التمثيل.

الجدير بالإشارة فإن مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، سوف يتضمن برنامجاً ثرياً بفعاليات عديدة ، نذكر من بينها مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون، ومهرجان القاهرة للأغنية المصورة، ويصاحب كل ذلك معرض القاهرة المرئي والمسموع، ويمكن القول أن رجال الأعمال والإعلام مدعوون للمشاركة في منتدى القاهرة للإعلام والاستثمار، وينتظر كذلك تنظيم ملتقى للإعلام المصري، وتنظم فعاليات هذه التظاهرة يجري سنوياً تحت رعاية وإشراف الدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس إتحاد المنتجين العرب..