سلطة وشوربة خفيفتان بدون طهي

شارك

سلطة بسطرمة بالجرجير والزيتون الأخضر وصلصة الزبيب

* تكفي 2

المقادير

حفنة من أوراق الجرجير الطازجة

175 جم شرائح بسطرمة أو لحم بقري آخر مطهي جاهزاً من قسم اللحوم الباردة بالجمعية التعاونية أو السوق المركزية

لعمل الصلصة

8 – 10 زيتونات خضراء منزوعة البذور ومقطعة شرائح

حفنة من الزبيب الطازج

2 ملعقة صغيرة كبر أو مخلل خيار صغير، مغسولة ومعصورة برفق للتجفيف

رشة من زيت الزيتون

حفنة صغيرة من البقدونس الطازج المفروم

ملح وفلفل أسمر مطحون طازجاً

الطريقة

1- لعمل الصلصة نحضر وعاء ونخلط فيه الزيتون والزبيب والكبر(أو الخيار المخلل) والزيت والبقدونس. بعد تذوق الخليط يتبل بالملح والفلفل.

2- يوضع الجرجير والبسطرمة (أو بديلها) مرتبين في طبق تقديم مسطح قليلاً ثم تنقل الصلصة فوقهما بالملعقة وتقدم السلطة في درجة حرارة الغرفة.

حساء طماطم مبرّد بالفلفل الأحمر

* تكفي 4

المقادير

3 شرائح خبز أبيض مزال القشرة

فص ثوم مفروم خشناً

ملعقة خل أحمر

ملعقة زيت زيتون

6 ثمار طماطم ناضجة مفرومة خشناً

2 حبة فلفل أحمر مشقوقة نصفين ومنزوعة البذور ومفرومة خشناً

قرن فلفل أحمر حار منزوع البذور ومفروم خشناً

ملح وفلفل أسمر مطحون طازجاً

للتزيين

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

¼ أو ½ خيارة مقطعة مكعبات صغيرة

بصلة خضراء مقطعة شرائح رفيعة

الطريقة

1- باستعمال الخلاط الكهربائي يتم هرس الخبز والثوم والخل إلى أن نحصل على خليط ناعم. وبينما لا يزال موتور الخلاط دائرأ، يصب الزيت تدريجياً في الخليط مع الاستمرار في الهرس حتى تمام الامتزاج. تضاف الطماطم والفلفل الحلو والفلفل الحار ونستمر في ضرب الكل بالخلاط حتى تمام الامتزاج.

2- وبينما لا يزال موتور الخلاط دائراً، نقوم بإضافة حوالي 500 مليلتر من الماء المثلج مع التحقق من قوام الحساء أثناء التشغيل. يتبل الحساء بالملح والفلفل ونضيف مزيداً من الخل إذا لزم الأمر. يبرد الحساء في الثلاجة لحين الاحتياج إليه.

3- نقوم بتجهيز مكونات تزيين الشوربة (الحساء) قبل التقديم مباشرة. نضع الطماطم والخيار والبصل الأخضر في وعاء صغير ونقلبها حتى تمتزج. نقدم الشوربة مبردة وفوقها خليط التزيين المذكور.

شارك

Comments

comments