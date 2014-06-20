سوق.كوم يطلق فئة الكتب ب 6 ملايين كتاب

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أعلن سوق.كوم، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، عن إطلاق أحدث فئة للمنتجات على الموقع، وهي فئة الكتب، ليوفر للعملاء إمكانية الحصول على أكثر من 6 ملايين كتاب من خلال المنصة. وبفضل هذا التوسع الضخم في سوق.كوم، تصبح الكتب متاحة بشكل أكبر للعملاء في المنطقة، تماشياً مع رؤية الحكومة الإماراتية لإعداد إطار وطني لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة. تغطي التشكيلة الضخمة في فئة الكتب مختلف المواضيع كالثقافة والأطفال والعائلة والتعليم والاعمال وغيرها الكثير، لتلبي متطلبات القراء في الأمارات والدول المجاورة..

في هذا السياق قال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى سوق.كوم: ” يسرنا إطلاق فئة الكتب لتمكين العملاء من الوصول بسهولة إلى تشكيلة ضخمة من الكتب – والتي نخطط لتنميتها في المستقبل. نتطلع إلى التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بالقراءة والمعرفة وعلى رأسها مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم ومكتبة دبي الإلكترونية. فنحن نعمل بالتوافق مع مبادرة القراءة الوطنية في الإمارات، لتتزامن الفئة الجديدة مع زخم مستمر في ثقافة القراءة بالمنطقة. وستساهم هذه المبادرة في جعل الكتب أكثر توافراً للناس في المنطقة.”

وبحسب دراسة حديثة أجراها المؤشر العربي للقراءة، يخصص الناس في الإمارات حوالي 51 ساعة للقراءة سنوياً، وهو رقم يتجاوز متوسط الدول العربية البالغ 35 ساعة، كما يقرؤون 24 كتاباً سنوياً مقارنة مع 16 كتاباً هي متوسط العدد في المنطقة. وتسعى أحدث مبادرات سوق.كوم إلى تشجيع ثقافة القراءة والسعي نحو المعرفة في الشرق الأوسط.

من الجدير بالذكر أن التجارة الإلكترونية تواصل ازدهارها لتحقق نمواً ملموساً، يدعمه تسارع نمو التجارة عبر الأجهزة المتحركة.

وبحسب تقرير حديث أصدرته شركة إيه تي كيرني العالمية للاستشارات، فمن المتوقع أن يحقق سوق التجارة الإلكترونية في دول الخليج العربية نمواً ضخماً ليصل إلى 20 مليار دولار أمريكي (73.4 مليار درهم إماراتي) بحلول العام 2020، مقارنة مع 5.3 مليار دولار عام 2015. وفيما يتجه المتسوقون في المنطقة إلى التجارة الإلكترونية، فإن هذا النمو في توجهات المستهلكين يمهّد الطريق نحو توفير مزيد من فئات المنتجات عبر الإنترنت.