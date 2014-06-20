الأكثر متابعة…..سوزان نجم الدين تأسر القلوب في مسلسل “شوق”

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تمكنت النجمة السورية سوزان نجم الدين، من احتلال صدارة الفنانين الأكثر متابعة من قبل المعجبين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أثر مسلسلها الأخير، الذي يحمل عنوان “شوق”، علماً أن قصة هذا العمل الفني ترصد الوضع الأمني المتردي في سوريا، وتتطرق لمعاناة العائلات السورية بسبب انعدام الاستقرار الأمني، ونجحت بفضل دورها المميز، من التفوق على جميع الممثلين المشاركين معها في هذا العمل، حيث أجري استطلاع عبر موقع “فيسبوك”، حصدت فيه أكثر من 1500 صوت في صفحة تضم ما لا يقل عن 15000 عضو متابع لهذا المسلسل.

يذكر أن هناك من يرى أن النجمة سوزان نجم الدين، أبدعت في تأدية الدور الذي أسند إليها، واستطاعت أن تكسب تعاطف الجمهور معها، بل ساهمت بشكل عام في إنجاح هذا العمل الذي يحمل عنوان “شوق”، بالرغم من أن ظهورها لم يأخذ حيزاً واسعاًلفت الانتباه.

ويتفق أن تقمص شخصية “روز” الذي أدته سوزان في هذا العمل كان الأصعب، لكنها بموهبتها تمكنت بانسيابية ومهارة من التألق باعتراف النقاد والجمهور على حد سواء، علماً أن “روز سالم” تحاصرها ظروفاً صعبة تؤثر عليها من الناحية النفسية والفزيولوجية، أي بعد سبيها وخطفها من قبل داعش الإرهابية.

وكانت الممثلة سوزان نجم الدين قد تقدمت بالشكر والعرفان لكل من ساهم في إنجاح هذا المسلسل، انطلاقاً من شركة الإنتاج ومروراً بمخرجة العمل رشا شربتجي حيث كتبت تقول:

“..في نطاق عملنا، نعمل بكل جد وإصرار على تقديم الأفضل دائماً، لنكون أقرب إلى الناس ونحقق لهم المتعة والفائدة معاً، وكم أنا سعيدة وفخورة اليوم بتفاعل الناس مع العمل عموماً ومع “روز سالم” خصوصاً، هذا النجاح الذي لم يكن ليتحقق، لولا تضافر جميع جهود العاملين في هذا العمل من إنتاج وإخراج ونجوم مبدعين..”.