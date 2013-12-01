التكريمات تنهال على سوزان نجم الدين عربياً وعالمياً

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النجمة السورية سوزان نجم الدين، وبعد تكريمها في عدد من الدول العربية، تحظى بتكريمين جديدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

تمَّ تكريم الممثلة سوزان نجم الدين على أشهر مسارح لاس فيغاس ضمن حضور عربي كثيف احتفى بها وعانق الوطن من خلال حضورها المميز وأناقتها الملفتة. وقد ألقت كلمة مؤثرة على المسرح وقف عليه أبرز نجوم العالم.

ومن ثمَّ حصلت على تكريم آخر في ولاية “ميشغن”، بعد أن لبّت دعوة الجالية السورية التي أتت من عدة ولايات لحضور حفلها السنوي الضخم، وسط أجواء حميمية.

وبعد عرض مقتطفات من أهم أعمالها عبر الشاشة، استلمت درع الإبداع والتميز لما قدمته من أدوار مركبة ومتنوعة وغنية عبر مسيرتها الفنية الحافلة.

يشار إلى أن سوزان نجم الدين تطل خلال شهر رمضان عبر ثلاثة أعمال، واحد سوري هو “شوق” واثنين مصريين هما “قصر العشاق” و”قضاة عظماء”.