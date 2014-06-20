طريقة للتأكد من فرص الحمل قبل الحقن المجهري

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وكالات

أشارت دراسة بريطانية حديثة إلى طريقة حساب جديدة يمكنها مساعدة الزوجين في تحديد فرص نجاح عملية الحقن المجهري.

وأوضح قائد فريق البحث الدكتور ديفيد مكلرنون من جامعة “أبردين”،إن الطريقة الجديدة تمكن النساء من معرفة فرصهن في الحمل قبل الدورة الأولى للحقن المجهري ويمكن تعديلها بناء على ما يكتشفه الأطباء بعد استكمال الدورة.

ويعزف الأطباء بالعادة عن تقييم فرص الزوجين في الإنجاب قبل استكمال دورة حقن مجهري واحدة على الأقل حتى يتاح لهم تقييم جودة البويضات والحيوان المنوي والأجنة إضافة إلى الصفات الفردية مثل السن والوزن والحالة الصحية.

واستنتج الباحثون أن 29 % من النساء في المجمل أنجبن بعد دورة واحدة و 43% أنجبن بعد ست دورات مكتملة،وكان السن أحد مؤشرات النجاح في فترة ما قبل العلاج إذ كانت فرص النساء في سن الحادية والثلاثين قبل الدورة الأولى من الحقن المجهري أكبر بنسبة 66% من النساء في سن السابعة والثلاثين على سبيل المثال.

وشملت العوامل المؤثرة على نجاح العملية سن المرأة وعدد البويضات التي تشملها الدورة وما إذا كانت البويضات مجمدة ومدى تطور الجنين قبل نقله من المختبر إلى الرحم.

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