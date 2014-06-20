6 توابل تملك القدرة على تنظيم السكر في الدم

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يحتاج مريض السكري لمراقبة غذائه وما يتناوله من أطعمة ومشروبات متنوعة ومختلفة طوال اليوم بحيث يستطيع التحكم بمستوى السكر في جسمه بصورة جيدة منعاً من حدوث مضاعفات خطيرة في حال ارتفاع نسبة السكر بسبب ما يأكله أو يشربه، ووفقاً لتقرير لموقع “بولدسكاي” المعني بالصحة بشكل عام، ذكر بأن هناك أنواع من الأعشاب والتوابل التي يمكن لمريض السكري أن يدخلها في نظامه الغذائي بشكل يومي دون تردد أو خوف لتضمن له تحكماً فعالاً في مرضه، وذلك لأنها غنية بعناصر قادرة على تنظيم معدل السكر في الدم وكبح المرض بحيث لا يتطور إلى الأسوأ، أي حتى لا يتعرض لانتكاسات صحية خطيرة

وتشمل هذه الأعشاب والتوابل الآتي:

1- الريحان

أثبتت الأبحاث أن مضغ أوراق الريحان يساهم في علاج مرض السكري بشكل طبيعي، هذا فضلاً عن دوره في علاج الكحة ونزلات البرد وحرقة المعدة.

2- القرفة

تعتبر من التوابل عظيمة الفائدة، فعوضاً عن رائحتها الذكية ومذاقها المميز، فإنها تعمل على خفض مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها يومياً.

3- الكمون

ثبت أيضاً أنه من التوابل التي تعمل على خفض مستويات السكر في الدم، كما تعمل كذلك على خفض مستويات ضغط الدم.

4- الزنجبيل

نظراً لخصائصه التي تعمل على خفض السكر بالدم، ينصح بإضافة الزنجبيل لنظامك الغذائي على أساس يومي، للتخلص من السكري أو تجنب الإصابة به.

5- الكركم

يعتبر من التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات، كما أنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

6- القرنفل

من أفضل التوابل التي يمكن أن نعتمد عليها إذا كنا نعاني من أوجاع الأسنان المتكرر. كل ما علينا القيام به هو وضع عدد قليل من القرنفل في الفم، ثم العض بلطف عليه لإخراج الزيوت ونقلها في جميع أنحاء إلتهاب الأسنان. هذهِ التوابل آمنة عموماً عندما تستخدم يومياً سواءاً كانت مجففة أو طازجة ، لكن أخذها في جرعات كبيرة جداً يمكن أن يكون له آثار جانبية سلبية.

نصيحة

تواصل دائماً مع طبيبك قبل استخدام كميات كبيرة من التوابل الطبية.