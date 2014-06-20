5 توابل من صيدلية الطبيعة تعالج أمراض خطيرة

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لم تعد مهمة التوابل إضافة النكهة المتميزة للأطباق التي نعدها يومياً في بيوتنا فقط بل تعدت هذا الدور وأصبحت دواءاً يعالج العديد من الأمراض وسنتعرف أكثر على أنواع التوابل التي تحمل كم هائل من الفوائد الصحية.

الكُركم:

مضاد للأكسدة، مضاد للفيروسات، مضاد للجراثيم، مضاد للفطريات، ويحمل خصائص مضادة للالتهابات. الكركمين، فهناك مركب نشط في الكركم اسمه الكركمين وهو المسؤول عن هذهِ الفوائد مجتمعة. وأظهرت دراسة أجريت عام 2007 أيضاً أن الكركمين له خصائص مضادة للسرطان، مع القدرة على محاربة الأمراض الخبيثة، ومرض السكري، والحساسية، والتهاب المفاصل ومرض الزهايمر

القرفة:

وفقاً لجمعية السكري الأمريكية، وجد أن الاستهلاك المنتظم ل 1-6 غرامات من القرفة يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم، الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول الكلية عند الأشخاص المصابيين بالسكري من نوع 2.

تحتوي القرفة أيضاً على مضادات للفيروسات ، وخصائص مضادة للجراثيم والفطريات مما يجعلها مناسبة في مكافحة نزلات البرد. وتساعد في التخلص من حب الشباب عند استخدامها كقناع للوجه مع القليل من زيت جوز الهند.

الفلفل الحار:

يساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة، وكذلك زيادة إنتاج الإنزيمات. وهو من القوة بحيث يمكن العثور عليه كمادة أساسية في كل وصفة طبية تخص ألم العضلات والمفاصل.

الزنجبيل:

اشتهر بقدرته على تهدئة المعدة، ويعتقد أنّ الزنجبيل يفيد أيضاً في تقليل الألم والالتهاب. على سبيل المثال يفيد الزنجبيل في التخفيف من التهاب المفاصل، والصداع النصفي المتكرر، أو تشنجات الحيض.

القرنفل:

أفضل التوابل في تسكين أوجاع الأسنان المتكررة. حيث يوضع عدد قليل من حبات القرنفل في الفم، ثم العض بلطف عليها لإخراج الزيوت التي تقوم بدور المخدر لإلتهاب الأسنان.

ملاحظة:

هذهِ التوابل آمنة عموماً عندما تستخدم يومياً سواء كانت مجففة أو طازجة ، لكن أخذها في جرعات كبيرة جداً يمكن أن يكون له آثار جانبية سلبية.

من الضروري التواصل مع الطبيب قبل استخدام كميات كبيرة من التوابل الطبية.