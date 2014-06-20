توابل وبهارات تبعدك عن الأمراض وتجعل أطباقك لذيذة وهنية

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لا يخلو مطبخ أي بيت شرقي من التوابل والبهارات التي تعتبر القاسم المشترك لجميع أنواع الأكلات التي نقوم بطهيها يومياً، لكن هناك بعض أنواع من التوابل لها فوائد صحية مميزة مثل

1- الكُركم:

مضاد للأكسدة، مضاد للفيروسات، مضاد للجراثيم، مضاد للفطريات، ويحمل خصائص مضادة للالتهابات. والكركمين، المركب النشط في الكركم هو المسؤول عن هذهِ الفوائد. وأظهرت دراسة أجريت عام 2007 أيضاً أن الكركمين له خصائص مضادة للسرطان، ويملك القدرة على محاربة الأمراض الخبيثة، ومرض السكري، والحساسية، والتهاب المفاصل ومرض الزهايمر.ويستخدم أيضاً لمعالجة وتسكين آلام القدمين

2- القرفة:

وفقاً لجمعية السكري الأمريكية، الاستهلاك المنتظم 1-6 غرامات من القرفة يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم، الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول الكلية عند الأشخاص المصابيين بالسكري من نوع 2. وتستخدم القرفة أيضاً لإنزال الوزن ضمن مشروبات معينة

تحتوي القرفة أيضاً مضادات للفيروسات ، وخصائص مضادة للجراثيم ومضادات للفطريات مما يجعلها مناسبة في مكافحة نزلات البرد. واستخدامها كقناع للوجه جنباً إلى جنب مع القليل من زيت جوز الهند يساعد في مكافحة حب الشباب

3- الفلفل الحار:

يساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة، وكذلك زيادة إنتاج الإنزيمات. وهو مضاد للالتهابات، كما أنه من القوة بحيث يمكن العثور عليه كمادة أساسية في كل وصفة طبية تخص ألم العضلات والمفاصل.

4- الزنجبيل:

اشتهر في المساعدة على تهدئة المعدة، ويعتقد أنّ الزنجبيل يفيد أيضاً في المساعدة على تقليل الألم والالتهاب. مثل التهاب المفاصل، والصداع النصفي المتكرر أو تشنجات الحيض، إضافة بعض الزنجبيل إلى الحمية فقط قد يساعد على تخفيف الألم.