السبانخ درع وقاية من سرطان الرئة والثدي

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” السبانخ” من النباتات الورقيه الخضراء وموسمه في فصل الشتاء عرف هذا النبات منذ القدم بفوائده الكثيرة المتعددة لأنه يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الضرورية والمهمة لصحة الجسم، فهو يسهم في الوقاية من الأمراض، وخاصة الخطيرة منها وسنتعرف أكثر على فوائد هذه الخضار اللذيذة في السطور التالية.

تناول السبانخ، يساهم بمد الجسم بالمعادن والفيتامينات، حيث يعتبر من الخضراوات التي تحتفظ بقيمتها الغذائية سواء أُكلت طازجة ، أو مطبوخة.

يساهم في الحماية من السرطان حيث أوضحت نتائج الدراسات على أن الذين يأكلون السبانخ على الأقل مرتين في الأسبوع، هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي. ولاحتوائه على مادة الكلوروفيل، وعلى عناصر الفلافونويد المضادة للأكسدة والبيتاكاروتينات فهو يحمي من سرطان الرئة.

يساعد السبانخ في تحسين صحة الجسم نظراً لإحتوائه على الـ”وتين وزياكسانثين”، وهي مادة تخفض من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

تناول السبانخ يساهم في علاج مرضى الأنيميا لإحتوائه على كميات من الحديد وحمض الفوليك .

تناوله يحسن من صحة الشعر ويمنحه الحيوية ويجعله ينمو سريعاً لإحتوائه على فيتامين B، C، E والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والأحماض الدهنية أوميحا 3، كما أن احتواءه على الحديد يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين إلى بصيلات الشعر وهو أمر ضروري لصحة الشعر وتقويته.

يحافظ السبانخ على مستوى قلوية الدم في الجسم والأنسجة.وهو ينظم مستوى الجلوكوز في الجسم فينظم مستوى السكر ويخلّص الجسم من السموم.

يفيد الدماغ بشكل كبير ويزيد من الاستيعاب، ويقوي القدرات العقليّة، ويحدّ من تأثير الصوديوم في الجسم.

يزيد من مقاومة الأمراض ويقلل العدوى.

يعالج نزيف اللثة.

يقلل من خطر تصلب الشرايين وذلك لاحتوائه على فيتامين ج، والبيتاكاروتين، ومضادات الأكسدة، فهذه العناصر تساعد على تدفّق الدم في الشرايين وبالتالي فهو مفيد لصحة القلب.

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تعمل على معالجة مشاكل المعدة مثل: القولون، والقرحة، والإمساك، ومشاكل الهضم.