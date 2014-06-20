لم تعد المرأة مكسورة الجناح وزيرة الرياضة البريطانية تبهر الجميع بمهارتها في كرة القدم

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أيمن الرفاعي

ربما حان الوقت لاختفاء فكرة أن المرأة كائن ضعيف. فقد تبوأت المرأة المعاصرة مكانة مرموقة تثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل هذه الفكرة.

وهناك العديد من المجالات التي تزاحم بها المرأة للرجل حاليا بل وتتفوق عليه بالعديد من هذه المناصب.

وصلت المرأة العصرية لوظائف كانت محظورة على الرجل فقط في الماضي. وها نحن نسمع يوميا عن نساء يعملن في مجال الفضاء والطيران والقضاء والمناصب العسكرية بالجيش والشرطة وفي مناصب حساسة كالمخابرات ورئاسة الدول العظمى بل وقيادة السيارات والشاحنات العابرة للقارات.

لوقت قريب جدا كان تقلد المرأة لمنصب الوزير يعتبر دربا من الخيال والآن وبفضل جهود المرأة أصبحت جميع الأبواب مفتوحة أمامها. بين يدينا اليوم نموذج حي لما نقوله.

فالواقعة تخص وزيرة الرياضة البريطانية. فخلال افتتاحها لمركز رياضي بمدينة شيفيلد الإنجليزية خطفت الأنظار إليها عندما استعرضت مهاراتها الفائقة في كرة القدم. أظهرت الوزيرة البريطانية تريسي كراوتش احترافية وتمكن شديد من الكرة مما حذا بموقع الإتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” بنشر الصور والفيديوهات على موقعه.

تبلغ تريسي من العمر 41 عاما وتتولى منصبها منذ عام 2015 ولكنها كانت عضو بمجلس العموم البريطاني قبل ذلك.

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