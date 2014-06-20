تذوق طعم أول قطفة من حرب النجوم 8

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منذ ظهورها للنور في عام 1999 ولا تزال سلسلة أو ملحمة أفلام “حرب النجوم” تحقق نجاحات رائعة بعد سبعة أجزاء عرضت بالفعل وثامن في الطريق في ديسمبر القادم وتاسع في عام 2019. وقبل عشرة أشهر من عرض الجزء الثامن من سلسلة أفلام حرب النجوم، أتيح لأحد الأشخاص تذوق طعم أول قطفة من ذلك الجزء الجديد، ترى ما حكاية ذلك وكيف كان طعم هذه القطفة؟

لنتعرف على القصة من أولها..

في أكتوبر 2012 باع جورج لوكاس مبتكر أفلام حرب النجوم شركته الإنتاجية لوكاس فيلم وفرانشايز سلسلة أفلام ستار وورز إلى شركة والت ديزني. وأعلنت ديزني عن ثلاثية جديدة لأفلام حرب النجوم حيث اختير جيه جيه أبرامز مخرجاً للجزء الأول من الثلاثية الجديدة وهو فيلم “ذا فورس أويكنز” أو السابع من السلسلة ككل ، في يناير 2013. وفي يونيو 2014 ذكرت تقارير أن المخرج رايان جونسون تباحث مع ديزني لكتابة وإخراج الجزء الثاني من الثلاثية الجديدة أو الثامن من السلسلة ككل، إضافة إلى كتابة معالجة لثالث فيلم من الثلاثية الجديدة أو الجزء التاسع من أفلام حرب النجوم، مع قيام رام برجمان بإنتاج كلا الفيلمين الثامن والتاسع من حرب النجوم.

الجزء الثامن: ذا لاست جيدي

ستار وورز: ذا لاست جيدي (ويُعرف أيضاً باسم ستار وورز: الجزء الثامن – ذا لاست جيدي) هو فيلم ملحمي فضائي أميركي من تأليف وإخراج رايان جونسون. وهو ثاني جزء في ثلاثية تتمة حرب النجوم بعد “ستار وورز: ذا فورس أويكنز” المنتج عام 2015.

الفيلم من إنتاج لوكاس فيلم وستوديوهات والت ديزني ويقوم ببطولته مارك هاميل، كاري فيشر، آدم درايفر، ديزي ريدلي، جون بوييجا، أوسكار إيزاك، لوبيتا نيونجو، دومنال جليسون، أنطوني دانييلز، جويندولاين كريستي، إيندي سركيس في أدوار مستمرة من الأجزاء السابقة. ومن بين ممثلي العمل الجدد بينيسيو ديل تورو، لورا ديرن، وكيلي ماري تران في أدوار غير مؤكدة.

وكان هذا الدور السينمائي هو الأخير لفيشر قبل وفاته في ديسمبر 2016، وتستمر قصة الفيلم مباشرة بعد انتهاء أحداث الجزء السابع من سلسلة أفلام حرب النجوم: ذا فورس أويكنز.

الفيلم تم الإعلان عنه بعد استحواذ ديزني على لوكاس فيلم في أكتوبر 2012، ومن المنتظر أن يتم إطلاق فيلم ذا لاست جيدي للعرض في دور السينما الأميركية في 15 ديسمبر 2017 أمّا الجزء القادم من سلسلة أفلام حرب النجوم وهو الجزء التاسع فمن المنتظر أن يُعرض عام 2019.

أول قطفة

كشف بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لديزني أنه شاهد قطفة مبكرة من الجزء الثامن من سلسلة أفلام حرب النجوم: “ذا لا ست جيدي”، وقال في بيان مصاحب للإعلان عن مكاسب الشركة للربع الأول عن الفيلم الجديد المقرر عرضه في دور السينما الأميركية في منتصف ديسمبر القادم:”لقد شاهدته قبل نحو أسبوع، إنه فصل عظيم قادم في ملحمة أسرة سكايووكر الأيقونية. وسيتبعه فيلمنا الأصلي هان سولو الذي يدخل للتو في طور الإنتاج.”

تأجيل العرض

وكانت شركة ديزني أعلنت عن تأجيل عرض الجزء الثامن من فيلم “حرب النجوم” حتى ديسمبر 2017، أي بعد سبعة شهور عن موعده الذي كان محدداً مسبقاً، وجاءت هذه الخطوة بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققه الجزء السابع من الفيلم حيث استطاع تحقيق أعلى الايرادات رغم أنه لم يعرض خلال فترة الصيف التقليدية، وذلك بحسب بيان لمنتجي الفيلم.

وتمكن الجزء السابع من سلسلة أفلام حرب النجوم تحقيق إيرادات تقدر بـ 858,9 مليون دولار أميركي في أميركا الشمالية و 1,865 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، متفوقاً بذلك على فيلم Avatar الذي أطلق في عام 2009 وحقق أرباحاً تقدر بـ 760 مليون دولار امريكي.

وقالت شركة ديزني ولوكاس فيلم إنهما تخططان لإطلاق الجزء التاسع من سلسلة أفلام “حرب النجوم” في 24 مايو 2019.