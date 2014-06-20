ستاربكس تتحدى ترامب “سنوظف 10000 لاجئ”

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ردا على الحملة الشديدة التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول الإسلامية أعلنت شركة ستاربكس الشهيرة دخول التحدي في مواجهة هذا القرار التعسفي.

فقد أعلنت سلسلة المقاهي الشهيرة عن عزمها تعيين 10000 موظف من الدول السبع التي أعلن ترامب الحظر بدخولها إلى الأراضي الأمريكية.

ويبدو أن الشركة قد رأت أن هذا القرار سوف يؤثر سلبا على مبيعاتها في الدول الإسلامية والشرق الأوسط تحديدا فسارعت باتخاذ هذه الخطوة، وقد أعلنت كذلك أنها مستمرة في تلقي طلبات التوظيف من رعايا هذه الدول وأنها تتيح الفرصة بصفة خاصة للذين عملوا مع الجيش الأمريكي من قبل (مترجمين مثلا) أو أولئك الذين أرغمتهم ظروف الحرب والإضطهاد على مغادرة بلادهم.

ومن الواضح أن الشركة تحاول جاهدة الدفاع عن صرحها العالمي بكل ما أوتيت من القوة. فمع تهديدات ترامب للمكسيك قررت الشركة استمرار عملها في المكسيك حيث تمتلك 600 مقهى.

وذكر رئيس مجلس إدارة ستاربكس هاورد شولتز شولتز المقرب من الحزب الديمقراطي أن خدمات ستاربكس لن تفرق بين أي شخص مسلم أو مسيحي.