الحدود والهوية عنوان لوحات معرض الفن المعاصر “ستارت دوحة”

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تجري التحضيرات على قدم وساق لإقامة معرض الفن المعاصر “ستارت دوحة” والذي يجري تنظيمه من قبل صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدورة الثالثة لمؤتمر “الإبداع الفني لأجل الغد” والذي سيقام في فندق وشقق “دبليو الدوحة”الفاخر خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 مارس.

وسيركز معرض “ستارت دوحة” على الموضوع الرئيسي لمؤتمر “الإبداع الفني لأجل الغد” الذي يحمل في دورة هذا العام عنوان “الحدود الهوية والأماكن العامة”، حيث تهدف هذه التظاهرة الفنية لسرد هذه الأفكار عبر مجموعة من الأعمال الفنية الملهمة التي سيتم عرضها في إطارٍ متجانس يتيح التبادل الثقافي بين مختلف الحضارات.

ويستفيد معرض “ستارت دوحة” من النجاح الذي حققه معرض “ستارت لندن” الذي يدخل الآن عامه الرابع، وأيضاً من خبرات المدير التنفيذي لمعرض “ساتشي” نايجل هيرست والفنان الرائد وأمين المعارض محمد عبيدي اللذان سيكونان ضمن قائمة الحاضرين.

وكان “معرض ستارت” قد تأسس على يد ديفيد وسيرينيللا سكليتيرا الحاصلان على الزمالة الفخرية من “الكلية الملكية للفنون”، كما أسس الزوجان برنامج “جلوبال آي” وهو عبارة عن مبادرة تهدف إلى توفير المنصات والدعم والاعتراف للفنانين خلال مسيرتهم المهنية.

وتقتصر المشاركة في المعرض حصرياً على الجهات التي سيتم دعوتها، وستشمل المشاركات مجموعة متميزة من مجموعات فنية قام بها مجموعة من الفنانين المختلفين.