وصفة حلوى الفراولة بالشكولاتة

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بما أننا في موسم الفراولة يمكنك إعداد العديد من أطباق الحلوى من هذه الفاكهة اللذيذة إليك إحداها

المقادير

1 لتر من الحليب

3 ملاعق كبيرة من النشاء

2 بيض

4 ملاعق كبيرة كاكاو

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

كوبين كبيرين فراولة

طريقة التزين:

كريمة خفق

طريقة التحضير:

اهرسي الفراولة في خلاط كهربائي واحتفظي ببعض الحبات من أجل التزيين، اخلطي بعد ذلك في قدر الحليب والنشا والبيض والكاكاو، ثم ضعيها فوق النار حتى تحصلي على مزيج متجانس، وكآخر مرحلة أضيفي الفراولة، مع مواصلة التحريك إلى غاية الحصول على مزيج ثقيل، بعد ذلك صبي الخليط في كؤوس التقديم وزينيها بالكريمة والفراولة.