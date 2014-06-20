مطبخ

وصفة حلوى الفراولة بالشكولاتة

by فضيلة بودريش
شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

وصفة حلوى الفروالة بالشكولاتة

بما أننا في موسم الفراولة يمكنك إعداد العديد من أطباق الحلوى من هذه الفاكهة اللذيذة إليك إحداها

المقادير

  • 1 لتر من الحليب
  • 3 ملاعق كبيرة من النشاء
  • 2 بيض
  • 4 ملاعق كبيرة كاكاو
  • 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
  • كوبين كبيرين فراولة

طريقة التزين:

كريمة خفق

طريقة التحضير:

اهرسي الفراولة في خلاط كهربائي واحتفظي ببعض الحبات من أجل التزيين، اخلطي بعد ذلك في قدر الحليب والنشا والبيض والكاكاو، ثم ضعيها فوق النار حتى تحصلي على مزيج متجانس، وكآخر مرحلة أضيفي الفراولة، مع مواصلة التحريك إلى غاية الحصول على مزيج ثقيل، بعد ذلك صبي الخليط في كؤوس التقديم وزينيها بالكريمة والفراولة.

You may also like

Leave a Comment