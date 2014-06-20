ابعدي شبح التجاعيد بالفراولة

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سهام صالح

بشرى سارة جدا لك عزيزتي المراة لانك ستحتفظين بشبابك لزمن طويل جدا دون الحاجة الى اللجوء الى عمليات تجميل وفيلر وبوتوكس بفضل الفراولة … نعم فقد وجد الباحثون ان الفراولة تلك الفاكهة اللذيذة تحمل قيمة غذائية عالية وغنية جدا باهم الفيتامينات والمعادن بل هي أكثر الفواكه احتواءًا على فيتامين ج المعروف بفاعليته المضادة للشيخوخة والأكسدة تحديدا فالنسبة الموجودة من فيتامين ج في الفراولة تفوق أكثر بكثير من تلك الموجوده في البرتقال والجريب فروت. فما الذي يمكن ان تقدمه الفراولة لجمالك

اثبتت الابحاث ان الأشخاص الذين يتناولون الأغذية الغنية بفيتامين (ج) لديهم جفاف وتجاعيد أقل من غيرهم. حيث يعمل فيتامين (ج) على محاربة الشوارد الحرة التي تدمر الخلايا والكولاجين اولتي بالتالي تتسبب في ظهور التجاعيد. لذلك عليك تناول الفراولة للتخلص من التجاعيد وتاخير الشيخوخة فالمائة جرام من الفراولة تحتوي على أكثر من 70% من الاحتياج اليومي من فيتامين (ج)

تملك الفراولة خصائص مطهرة حيث تحتوي على فيتامين ج وحمض الساليليك ومضادات أكسدة وهي عناصر ضرورية لحماية بشرتك من الشوائب والجفاف وغيرها

يحمل عصير الفراولة خصائص لتفتيح البشرة وبالتالي فهو قادر على تخليصك من مشكلة البقع الداكنة

توجد في الفروالة بوفرة مركبات الأنثوسيانين والتي تمنع الالتهابات

فوائد اخرى للفرواله

مقاومة للشيخوخة

إنّ غنى الفراولة بالفيتامين C يجعلها غنية بمادة (الكولاجين) التى يفقدها الجلد تدريجيا مع تقدم العمر، فهو يساعد على تحسين مرونة الجلد والحفاظ على شباب ونضارة البشرة.

مبيض طبيعي للأسنان تحتوى الفراولة على أحماض عضوية تعمل على تبييض الأسنان عن طريق إزالة الجير المتراكم حولها عند تناولها كما تعمل على تقوية اللثة وتطهر الفم من الالتهابات

مضادة للأكسدة

تتكون الفراولة من عدد كبير من العناصر المضادة للأكسدة، والذي يجعلها الفاكهة الأكثر فائدة للوقاية من الأمراض الخطيرة وأهمها مرض السرطان، وأمراض القلب، كما تقاوم ظهور علامات الشيخوخة

تقوي العظام

تتوفر عناصر غذائية كثيرة فى الفراولة مثل الماغنسيوم، البوتاسيوم، والمنغنيز التي تساعد على تقوية العظام، وتساهم فى تكوين بناء عظم قوى خاصة للأطفال.

مثالية لمرضى السكر

احتواء الفراولة على (5% سكر) وهى نسبة قليلة يجعلها الفاكهة المثالية لمرضى السكر، أيضا الفراولة غنية بمادة (الكيرسيتين) التى تقاوم أعراض مرض السكر، ومن أهمها إصابة شبكية العين، وإصابة الكلى.

تحمي العيون

من أهم فوائد الفراولة هو منع إصابة الإنسان بمرض إعتام عدسة العين، وتساعد أيضا على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة حيث يعمل فيتامين C الذى تحتوي عليه الفراولة على حماية العين من الأشعة الضارة كما يعمل على تعزيز قرنية العين والشبكية وتقويتهما.

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