وزارة الخارجية الاماراتية تحتفي بالعلاقات التاريخية مع أفريقيا جنوب الصحراء

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دبي – ريم حنبظاظة

بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع “إكسبو 2020 دبي” كتاب “رؤية مشتركة أصوات مشتركة ” تكريما للعلاقات المميزة التي تجمع دولة الإمارات بدول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأقيم حفل خاص استضافه حي الفهيدي التاريخي “البستكية سابقا ” بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وسلط الكتاب الضوء على العلاقة الخاصة والمميزة التي تطورت بين دولة الإمارات وأفريقيا جنوب الصحراء على مدى السنين وعلى فرص التعاون الممكنة التي تساهم في ضمان مستقبل مشترك أفضل للأجيال المقبلة مدعومة من “إكسبو 2020 دبي” الذي يعمل على إعداد المنصة المناسبة لمشاركة دول أفريقيا جنوب الصحراء في الحدث العالمي المرتقب.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في هذه المناسبة.. “كتابنا هذا يعبر عن رغبة دولة الإمارات بتنمية أكبر وأعمق للروابط الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تجمعنا.. وبينما يحتفي هذا الكتاب بالتبادل الحضاري واللقاءات والحكايات القيمة التي جمعت بين شعوبنا في الماضي فهو يطرح أيضا تطلعات الإمارات العربية المتحدة نحو تحالف أعمق معا ومن خلال الرؤية المشتركة سنستمر ببناء دولنا لتكون قوية صامدة وقادرة على إحداث التغير الإيجابي لنجعل سويا عالمنا أفضل”.

وتربط دولة الإمارات بالقارة الأفريقية علاقة تاريخية قوية مبنية على ثقافة وتقاليد مشتركة، وكانت أفريقيا ولا تزال صديقا وشريكا مهما لدولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن الحدث العالمي المرتقب في عام 2020 سيكون مهرجانا حقيقيا يحتفي بالتنوع الذي تفتخر به دولة الإمارات، والتقاليد الأصيلة للمنطقة العربية عموما، وكذلك ثقافات وتقاليد كل دولة من مختلف أنحاء العالم.

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