د. سهير عبدالفتاح: العلاج اليدوي للعمود الفقري دون عقاقير أو أدوية

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أمل نصرالدين بعدسة ميلاد غالي التقت الدكتورة سهير عبدالفتاح، المعالجة اليدوية للعمود الفقري لتجيبنا على تساؤلاتنا حول موضوع (الكايروبراكتيك) Chiropractic Therapy أو ما يعرف بالعلاج اليدوي للعمود الفقري، ما المقصود به؟ وكيف يمكن أن يفيد في علاج الكثير من الحالات المرضية الخاصة بآلام الظهر والمفاصل دون استخدام العقاقير والأدوية.

* ما المقصود بالعلاج اليدوي للعمود الفقري؟

العلاج اليدوي للعمود الفقري الكايروبراكتيك Chiropractic Therapy هو علاج يركز على ضبط العمود الفقري وإرجاعه لوضعه الطبيعي من خلال تقنيات يدوية، فالعمود الفقري ليس فقط مكونا من مجرد فقرات وإنما هو أساس الجسم بما يتصل به من أعصاب وأوتار تغذي الجسم بالكامل، وتنتقل من خلاله الإشارات العصبية لجميع أجزاء الجسم.

* وما الهدف من العلاج اليدوي للعمود الفقري؟

العلاج اليدوي هو أحد فروع الطب البديل التكميلي الذي يعمل على رفع كفاءة ومناعة الجسم ليستطيع إصلاح أي مشكلة بشكل ذاتي وتلقائي، ولمعالجة أي آلام تنتج في الجسم دون اللجوء لاستخدام العقاقير أو الجراحة، ويتم ذلك من خلال توفير بيئة سليمة وصحية من خلال التغذية السليمة والابتعاد عن الملوثات ووضع العمود الفقري في وضعياته الصحيحة. لذلك كان من المهم جدا المحافظة على صحة العمود الفقري وعمل فحص دوري كل ستة أشهر للتأكد من سلامة العضلات والفقرات، ولمعالجة أي مشكلة تظهر قبل أن تتطور الحالة.

* ما الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الأشخاص وقد تتسبب في إحداث مشاكل في العمود الفقري؟

كلنا معرضون للإصابة بمشاكل العمود الفقري، وذلك بسبب الممارسات اليومية الخاطئة التي نقوم بها من حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة، أو الجلوس والوقوف الخاطئ أو النوم الخاطئ، فهناك العديد من الأمور التي نقوم بها وتشكل عبئا على العمود الفقري، ابتداء من فرشة السرير غير الصحية، وطريقة النهوض الخاطئ من النوم، وحتى الوسادة التي ينام عليها الشخص وطريقة النوم، فكل تلك الممارسات الروتينية الخاطئة تؤثر على صحة وسلامة العمود الفقري مسببة الآلام في الظهر والمفاصل، لذلك كان لا بد علينا أن نقوم بعمل فحوصات مستمرة على العمود الفقري كل 6 أشهر لتدارك أي مشكلة قد يقع فيها الشخص، ومنعها قبل أن تتفاقم خاصة أن العلاج اليدوي للعمود الفقري يفيد كثيرا في الحالات الأولية ويكون له تأثير كبير في إرجاع العمود الفقري لوضعه الطبيعي.

آلام الظهر

* ما شكل ونوع ألم الظهر الذي يجب على الشخص أن يسارع بالذهاب للطبيب؟

%80 من الأشخاص يعانون من آلام الظهر في إحدى فترات حياتهم كما أثبتت الدراسات، وقد يكون سبب الألم ناتجا عن أصل عضوي لوجود مشكلة في الرحم أو الكلى تضغط على أعصاب العمود الفقري مسببة آلامًا فيه، وهنا يجب علاج المشكلة العضوية لدى الطبيب المتخصص، وبعد ذلك يتم معالجة آلام العمود الفقري التي سببها هذا الضغط إن أحدث شدا في العضلات أو الأعصاب. والأسباب الأخرى لآلام العمود الفقري هي الوضعيات اليومية الخاطئة كما ذكرنا، وأغلبها تكون آلاما مؤقتة وعابرة سطحية تزول مباشرة وتلقائيا بزوال المؤثر، وتصحيح تلك الوضعيات الخاطئة. أما الآلام المزمنة والتي تستمر أكثر من 5 أيام فهذا مؤشر يشير لوجود مشكلة داخلية في العمود الفقري، وهنا يلزم على الشخص الذهاب للطبيب لعمل الفحوصات والأشعات ومعرفة أسباب الألم.

* ما أكثر الآلام انتشارًا في العمود الفقري؟

آلام الرقبة وأسفل الظهر هي الأكثر انتشارًا بين الناس بكل أنواعها من خشونة أو ديسك، سواء كانت ناتجة عن شد حادث في العضلات أو ناتج عن عيوب خلقية تسبب آلاما، وكل ذلك يظهر من خلال X-ray، ومن خلال استخدام قوة ضغط اليد نقوم بإرجاع العضلات والأعصاب لوضعها الطبيعي، حيث إنه يصعب تحريك الفقرات، لذلك كانت هذه التقنيات اليدوية تفيد كثيرا في الحالات الأولية من مشاكل العمود الفقري، وتعمل على تصحيح وضعيته وعودة الأمور لمجراها الطبيعي ليخف الألم والالتهاب الناتج عن المشكلة.

* في بعض الأحيان نجد لدى بعض الأشخاص انحناءات في العمود الفقري فهل تلك الانحناءات تسبب آلامًا في الظهر؟

الانحناءات أو الاعوجاج الجانبي في العمود الفقري هو حالة مرضية تسمى Scoliosis وهو أحد الأسباب في الإصابة بآلام العمود الفقري، بحيث تأخذ سلسلة الظهر شكل (S) أو (C).

* من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالاعوجاج Scoliosis؟

قد يصاب الناس من جميع الأعمار بالـ Scoliosis، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل للأسباب الحقيقية وراء إصابة بعض الأشخاص بهذا النوع من الاعوجاج في العمود الفقري، ويعد النوع مجهول السبب هو الأكثر انتشارًا بين الأطفال في سن 10 إلى 12 سنة، وفي بداية المراهقة، أي الفترة التي يكون فيها النمو سريعًا خاصة بين الفتيات اللاتي يكن أكثر عرضة للإصابة بالمرض من الأولاد بنسبة 1:9.

* هل لهذا المرض أسباب وراثية؟

يمكن أن يورث Scoliosis بين أفراد الأسرة الواحدة، لذا ينبغي على الطفل الذي يعاني أحد والديه أو إخوته من الاعوجاج مجهول السبب أن يجري فحوصات دورية مع طبيب العائلة للتأكد من عدم وجود المشكلة، ومتابعة المشكلة إن ظهرت في سن مبكرة.

أسباب الاعوجاج

* ما أسباب حدوث حالات اعوجاج العمود الفقري؟

في معظم الأحوال، لا يكون هناك سبب معروف للإصابة بـالـ Scoliosis كما ذكرنا، ولكن في بعض الحالات قد يكون هناك سبب واضح للإصابة، ولذلك يصنف الأطباء انحناءات العمود الفقري كالتالي:

– غير العضوي: عندما يكون هيكل العمود الفقري طبيعيًا والانحناء مؤقتًا لوجود عامل أو مؤثر خارجي، مثل وجود فرق في طول الرجلين، أو حمل أثقال على جهة واحدة من الجسم، وفي هذه الحالة يحاول الطبيب إيجاد سبب المشكلة ومعالجتها.

– البنوي (العضوي): عندما تكون هناك انحناءات في العمود الفقري إما بسبب مرض مثل أطفال الشلل الدماغي الذي يؤثر مرضهم على النمو الطبيعي للعمود الفقري، أو التعرض للعدوى أو عيب خلقي.

* كيف يتم تشخيص Scoliosis؟

يعتمد الطبيب على التاريخ الطبي والعائلي للشخص، وكذلك الاختبار البدني في تشخيص scoliosis، إلى جانب الأشعة السينية للعمود الفقري التي تساعد الطبيب في تحديد درجة الانحناء (مثلا 25 درجة) ومكانه، وشكله ونمطه.

* كيف يمكن للشخص معرفة إصابته بالاعوجاج؟

هنا يأتي دور الأهل ومدى الوعي لديهم حيث إنه يجب على الأم ملاحظة أي أمر غير طبيعي لدى الطفل والذهاب به مباشرة للفحص، خاصة إذا وجدت بعض تلك الأعراض مثل:

– أحد الكتفين أعلى من الآخر.

– أحد الكتفين مشدود أكثر من الآخر.

– جانب من القفص الصدري يبدو أعلى من الآخر.

– بروز إحدى الوركين أكثر من الآخر.

– الخصر يبدو غير متناسق.

– الميل إلى أحد الجانبين أثناء الوقوف أو المشي.

– تبدو ساق أعلى من الأخرى.

* ماذا لو تم إهمال هذا الاعوجاج ولم يتم علاجه؟

قد يؤدي إهمال علاج Scoliosis إلى تلف في القلب والرئة في الحالات المتقدمة، وقد يضغط على القفص الصدري وعلى الرئتين والقلب ما يؤدي إلى ضيق في التنفس وصعوبة في ضخ الدم، بالإضافة إلى ظهور آلام مزمنة في الظهر خاصة لدى الأطفال وكبار السن، فهم أكثر عرضة للإصابة بتلك الآلام، كذلك فإن الاعوجاج إذا لم يتم علاجه أو على الأقل إيقاف تطوره فإن ذلك يؤثر بشدة على المظهر، خاصة في درجاته المتقدمة ويمكن أن يسبب تغيرات أكثر وضوحًا على الشكل العام مثل عدم تساوي الكتفين، وبروز الأضلاع وعدم تساوي الوركين وميل الخصر والجذع إلى الجوانب. وبسبب ذلك تتأثر ثقة هؤلاء بأنفسهم كثيرًا، وقد تتسبب هذه التشوهات في مشاكل نفسية أخرى.

* هل الآلام الناتجة عن الاعوجاج يمكن للشخص تحملها؟

يمكن للشخص التعايش مع تلك الآلام ويساعده في ذلك قيامه ببعض التمارين التي نقوم بإعطائها له، والتزامه بالسباحة المستمرة فهي ضرورية جدا لتحريك كافة عضلات الجسم بالكامل، وتقويتها واتباعه لتعليمات العلاج الطبيعي، وبالتالي يمكن السيطرة على الألم والتعايش معه.

مرحلة النمو

* كيف يتم معالجة scoliosis؟

يعتمد علاجنا للاعوجاج Scoliosis على عمر الشخص ومرحلة النمو ودرجة ونمط الانحناء، وعلى أساس تلك العوامل يتم تقديم العلاج للشخص مع ضرورة المتابعة الدورية كل 6 أشهر للتعرف على مدى ثبات أو تطور الحالة.

* وما الطرق المتبعة للعلاج في هذه الحالة؟

من أهم الأمور في علاج انحناءات العمود الفقري مراقبة الحالة ومتابعتها باستمرار، حيث إن تلك المتابعة الدورية وعمل الأشعة كل 6 أشهر يكفل للشخص السيطرة على الوضع قدر الإمكان، مع ضرورة التزام الشخص بالتمارين والتعليمات ليس لفترة مؤقتة ولكن طوال حياته. ويمكننا استخدام عدة طرق لعلاج الانحناء مثل ارتداء الجاكيت الداعم الذي يتم تفصيله على حسب قياس الشخص ومكان الانحناء، ويتم تعديله مستقبلا باستمرار، وفي الدرجات الأولية نقوم باستخدام تقنيات العلاج اليدوي للعمود الفقري والتحفيز الكهربائي والعلاج الغذائي، ولكن في بعض الحالات المتقدمة جدا يضطر المريض للجوء للجراحة، حيث يتم فتح الظهر بالكامل وتعديل انحناءات العمود الفقري.

* هل الإجراء الجراحي يحتاجه الشخص في إحدى المراحل؟

عادةً لا يتطور scoliosis عندما يتوقف نمو العظام بعد سن البلوغ. كذلك فإن ارتداء الجاكيت الداعم يعمل على وقف تطور الانحناء. ويتم اللجوء للجراحة فقط للأشخاص الذين يعانون من انحناء شديد ومتقدم وهي حالات نادرة.

* ولكن أليس من الصعب اللجوء لتلك الجراحات الصعبة؟

هناك بعض الحالات المتقدمة لا بد لها أن تلجأ للجراحة، حيث يكون الاعوجاج قد أخذ شكلا أثر على المظهر الخارجي بشكل كبير، والحقيقة أن تلك الجراحات قد تطورت في العشر سنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، وأصبح بإمكان الشخص القيام من السرير بعد يومين من الجراحة مع التزامه ببعض التعليمات التي يرشده لها الطبيب مثل تجنب حركات معينة، ولكن هؤلاء تتحسن حالتهم وشكلهم بالجراحة ويعودون لحياتهم الطبيعية.

* عند أي درجة يمكن للعلاج اليدوي المساعدة في تصحيح الانحناء؟

تقريبًا حتى درجة 40 يمكن للعلاج اليدوي للعمود الفقري أن يؤثر في الحالة، لكن في الحالات التي وصل الانحناء فيها لدرجة ما فوق الـ 40 يجب التدخل الجراحي، كذلك يجب عدم اللجوء للعلاج اليدوي للعمود الفقري في حالة وجود أورام أو التهابات في العمود الفقري، لأن العلاج اليدوي في هذه الحالة قد يزيد من الالتهاب أو انتشار الورم.

ممارسة الرياضة

* هل تساعد التمارين الرياضية في العلاج؟

ممارسة الرياضة تساعد في تصحيح الانحناء في العمود الفقري، فالتمارين الرياضية للأشخاص المصابين بـ Scoliosis يمكن أن تساعد على تجنب تطور المرض، أو اللجوء إلى الجراحة وارتداء الداعم. كم أن ممارسة رياضة اليوغا وغيرها من تمارين التمدد والمرونة تعمل على زيادة قوة عضلات الظهر والعمود الفقري وتدعيمها، حيث يقول بعض الخبراء أن تمارين القوة والمرونة كالمشي والجري، وكرة القدم والجمباز يمكن أن تقلل من أعراض Scoliosis، كما تعمل على تقوية العضلات. بالإضافة إلى أن ممارسة الرياضة ترفع من ثقة الفتيات والفتيان من أنفسهم.

* هل يمكن إعطاؤنا بعض التمارين التي تفيد في حالات Scoliosis؟

أولا: تمارين التمدد يمكن أن تساعد في تقويم انحناء العمود الفقري وتخفيف الضغط عنه، فعلى الشخص أن يقف والقدمان متباعدتان في وضع الاستعداد، ثم يقوم بثني الجذع أمامًا إلى أسفل ولمس الأرض باليدين وبعدها نرفع الجذع أمامًا عاليًا مع رفع الذراعين عاليًا والميل بالظهر إلى الخلف قليلاً، ثم نقوم بإمالة الجذع يمينًا ثم إمالته يسارًا، وخفض الذراعين جانبًا للأسفل وإرجاعه إلى وضع الاستعداد.

ثانيا: تمارين أسفل الظهر، إن منطقة أسفل الظهر غالبًا ما تكون ضعيفة ومؤلمة عند المصابين بـ Scoliosis، والتمارين الرياضية تعمل على تقوية المنطقة المحيطة به.

فنبدأ بالاستلقاء على الظهر والرجلان ممدودتان، ونقوم بثني كلتا الرجلين معا مع شدهما باتجاه الصدر بقدر ما يمكن تحمله، مع الحفاظ على الظهر مشدود والإبقاء على هذا الوضع مدة 10 ثوان، مع التركيز على جعل عضلات أسفل الظهر مرنة ومشدودة ثم إعادتهما ممدودتين. وتكرار هذا التمرين من 3 إلى 5 مرات يوميا.

العلاج الغذائي

* ذكرت د. سهير العلاج الغذائي فكيف ينفع الغذاء في علاج اعوجاج العمود الفقري؟

من الضروري جدا أخذ فيتامين (د) بكميات كافية، وكذلك أخذ الحصص الكافية من الكالسيوم، حيث يعمل كل من فيتامين (د) مع الكالسيوم لبناء عضلات قوية في الجسم والمحافظة عليها، كما يقوم بضبط الجهاز المناعي وخلاياه، خاصة أنها تنهار عند المصابين بـ Scoliosis. فعلى الأشخاص الذين يعانون من انحناء العمود الفقري تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) والكالسيوم بما في ذلك الحبوب الكاملة والحليب، والأسماك الدهنية كالسلمون والبيض. ويجب أيضا عمل التحليل الخاص بفيتامين (د) لمعرفة نسبته داخل الجسم والحصول عليه من خلال التعرض للشمس، وفي حالات النقص الشديد يجب أخذه على هيئة مكملات غذائية.

* ماذا أيضا من الأغذية التي تفيد الحالات المصابة بـ Scoliosis؟

من الفيتامينات المهمة جدا والتي يجب التركيز عليها في حالات انحناء العمود الفقري فيتامين (هـ)، حيث يعتبر من أهم الفيتامينات التي تلزم الجسم وتذيب الدهون، وهو من أهم مضادات الأكسدة التي تدمر الجزيئات الحرة، وأي مركبات ضارة في الجسم، والتي تؤدي لتدمير الحمض النووي. ومن المهم للأشخاص الذين يعانون من Scoliosis تدمير هذه الجزيئات الحرة باستمرار حتى لا يصابوا بالإجهاد، ولكي يرفع من كفاءة جهازهم المناعي، لذا يجب الإكثار من تناول البيض والمكسرات والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والأفوكادو والهليوم لارتفاع نسبة فيتامين (هـ) فيها. كذلك من المواد الغذائية المهمة التي يجب الحرص على تناولها للأشخاص الذين يعانون من انحناء العمود الفقري الماغنيسيوم خاصة لكل من يعاني من انخفاض في كثافة العظام مثل مرضى Scoliosis، فأخذ مكملات غذائية تحتوي على الماغنيسيوم بشكل دوري يساعدهم في العلاج لتصحيح انخفاض الطاقة لدى هؤلاء الأشخاص.

نصائح طبية

* ما النصائح التي تقدمينها للأشخاص الذين يعانون من Scoliosis؟

أن يتابعوا باستمرار حالتهم جيدا ولا يهملوا أبدا في العلاج والتزام التعليمات، ويقوموا بعمل أشعة كل 6 أشهر لمراقبة تطور الحالة، لأن Scoliosis كما ذكرنا إذا لم يعالج وتم إهماله قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى خطيرة، ويجب على الفتيات تحديدًا أن ينتبهن لهذا الأمر جيدا، لأن السيطرة على الأمر في سن صغيرة تسهل الكثير من الأمور على الشخص، خاصة لأنه منتشر بشكل أكبر لدى الفتيات، بالإضافة لتعرض الفتيات مستقبلا للزواج والحمل والولادة ما يشكل عبئًا إضافيًا لدى السيدة التي تعاني من Scoliosis، لذلك إن وجد في العائلة تاريخ مرضي فعلى الفتيات أن يحرصن على الكشف باستمرار لاكتشاف أي خلل، وهنا يأتي ضرورة توعية الأم ومسارعتها للكشف في حالة ملاحظتها أي مشكلة لدى أطفالها لتداركها مبكرا ومنعها من التطور.

* وماذا عن النصائح التي تقدمينها للأشخاص عمومًا لتفادي أكثر الأخطاء التي تؤذي العمود الفقري؟

يجب أن ينتبه الأشخاص جيدا لطريقة نومهم والوسادة التي ينامون عليها، وأن يراعوا دائما أن تكون الرقبة مدعومة باستمرار ومحاطة بما يملؤها أثناء النوم، وأفضل ما يمكن عمله هو لف فوطة حول الرقبة أثناء النوم، فهذا من شأنه أن يجنبهم كثير من مشاكل الظهر والرقبة، كذلك الانتباه جيدا لما يرتدونه من أحذية وأن يراعوا فيها المواصفات الصحية بأن تكون مريحة وصحية، حيث إن صحة العمود الفقري تتأثر كثيرا بالحذاء الذي يرتديه الشخص. مع ضرورة عدم الاستهانة أو الاستهتار بصحة وسلامة العمود الفقري الذي يشكل الوحدة الأساسية في بناء الجسم.